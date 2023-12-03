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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إنتاج مصري| حكاية أضخم بقرتين في العالم.. يدران أكثر من طن لحومًا و50 كجم لبن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تعتبر مصر حاليًا من الرائدين في إنتاج اللحوم والألبان بفضل جهود مركز التلقيح الاصطناعي التابع لوزارة الزراعة في محافظة الإسكندرية. 

وحقق المركز إنجازًا استثنائيًا في إنتاج أضخم بقرتين في العالم، وهو إنجاز يعكس التفوق في مجال الإنتاج الحيواني.

ياسر فهمي يكشف عن الإنجاز

وصرّح ياسر فهمي، نائب رئيس مركز التلقيح الاصطناعي في الإسكندرية، أن المركز نجح في إنتاج أكبر بقرتين في مصر، وأوضح أن إنتاج هذا البقر يتميز بكميات هائلة من اللحم، حيث يصل إنتاج إحداها إلى حوالي 1200 كيلو جرام، ما يعادل طن و200 كيلو لحم.

وليس هذا فحسب، بل تنتج البقرة الأخرى حوالي 50 كيلو لبن يوميًا، وهو أعلى معدل في العالم.
 

التلقيح أضخم بقرتين الإنجاز الاسكندرية العالم لبن

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