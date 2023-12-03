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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعباية مطرزة.. لبلبلة تخطف الأنظار بمهرجان البحر الأحمر

صدى البلد

شهد حفل حضور  ثانى ايام مهرجان البحر الأحمر عدد كبير من قامات فنية كبيرة كان على رأسهم الفنانة يسرا ولبلبة  وليلى علوي وغيرهن من النجمات اللاتى قدمن الكثير فى تاريخ الفن المصري.


 

لفتت الفنانة لبلبة الأنظار واختارت ارتداء عباءة طويلة بيضاء اللون مطرزة بورود من الخرز الملون، ومزينة بحزام فضي على الحواف، ومن تحتها ارتدت فستانا أبيض اللون متوسط الطول ليكشف عن اناقتها.


 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت على وضع المكيآج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا..

 

ويُعد مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي منصّة فريدة وراسخة للاحتفاء بالسينما والتقاء الثقافات، مع احتضانها للقصص التي تضمن جميع مناحي الحياة، كما يُمثّل المهرجان منصّة سينمائية شاملة تعزز التنوّع في جميع جوانب السرد وصناعة الأفلام، لذا فإنه بات يعد ليس مجرّد مهرجان لمشاهدة الأفلام وحسب؛ بل تجربة ثريّة ومتكاملة، تحتفي بكل أبعاد صناعة السينما. وتتجسّد كل هذه الأبعاد في أجواء التواصل والتنوّع والتبادل الثقافي، لتتجلى في شعار هذا العام: “قصّتك، بمهرجانك”.

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الفنانة لبلبة السجادة الحمراء مهرجان البحر الأحمر النجمة لبلبة تكريم الفنانة لبلبة

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