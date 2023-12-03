عزة مصطفى: صناديق الاقتراع في لجان انتخابات الرئاسة بالخارج شهدت إقبالا كبيرا

قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن بعض دول العالم لديها فرق توقيت، وهناك دول أغلقت لجان التصويت في الانتخابات الرئاسية ، وبدأت فرز الأصوات.

وأشادت "عزة مصطفى" خلال برنامجها "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، بالدور القوي الذي قدمته السفارات والقنصليات في تسهيل عمليات التصويت للمواطنين المصريين المقيمين في الخارج.

وأشارت عزة مصطفي، إلى أن صناديق الاقتراع في كافة اللجان علي مستوي العالم شهدت إقبالا كبيراً في ظل ظروف الطقس القاسية التي تعاني منها العديد من الدول الخارجية بسبب انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار.