بالأغانى وأعلام مصر.. الجالية المصرية فى لندن تحتشد أمام المقر الانتخابى للإدلاء بأصواتهم

نقلت قناة "إكسترا نيوز"، اصطفاف أبناء الجالية المصرية فى لندن، أمام المقر الانتخابى، على أنغام الأغاني والتلويح بأعلام مصر، للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الثالث والأخير فى انتخابات الرئاسة 2024.

وشهد اليوم الثالث من التصويت إقبالا كثيفا من أبناء الجالية المصرية فى لندن على المشاركة والتصويت فى الانتخابات الرئاسية لعام 2024، خاصةً الشباب والسيدات، وحرصهم على ممارسة حقوقهم الدستورية.

انجلترا

وكانت السفارة المصرية في إنجلترا عملت على توفير التسهيلات كافة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية في ثالث يوم من أعمال التصويت التي تستمر ثلاثة أيام تبدأ في تمام الساعة 9 صباحا وتنتهي في الساعة 9 مساء.



ويتنافس في الانتخابات 4 مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي «النجمة»، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ورمزه «الشمس»، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، ورمزه «النخلة»، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورمزه «السلم».