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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مساعد وزيرة الهجرة: مشاركة المصريين في الخارج بالانتخابات واجب وطني وحق دستوري

السفير عمرو عباس،
السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات

قال السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات، إن الإعداد لغرفة العمليات ومتابعة انتخابات الرئاسة بدأ منذ فترة، ولم يبدأ مع بداية التصويت، حيث بدأ مع تحرك وزيرة الهجرة لمناطق الكثافة التصويتية، وقامت برحلة مكوكية للسعودية والإمارات ثم إلى إيطاليا وفرنسا.

وأضاف "عباس"، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن هذه الزيارات تهدف لحث المصريين على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي، وحثهم على أنه واجب وطني وحق دستوري للمواطن للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

ولفت أن وزيرة الهجرة التقت الجاليات وبحثت معهم عن قرب للإجابة عن كل الاستفسارات والأسئلة، ونُسِّق مع رؤساء الجاليات، نظرا لأن هناك مصريين يعيشون على بعد مسافات بعيدة عن منطقة التصويت، ووصلت المسافة إلى 1200 كم.

وأشار إلى  هذا ما حدث في مسقط، حيث يتجمع المصريون في مدينة صلالة، والمسافة بين المدينتين 1200 كم، ونُسِّق مع رؤساء الجاليات لنقلهم عبر الأتوبيسات للمقر الانتخابي للإدلاء بصوتهم، وهذا ما حدث في السعودية وكندا أيضا.

الهجرة انتخابات الرئاسة وزيرة الهجرة الانتخابات الرئاسية قصواء الخلالي

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