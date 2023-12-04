حكم غضب الرجل من الزوجة في الأمور اليومية ؟

قال مجمع البحوث الإسلامية، إن طاعة الزوج واجبة في غير معصية، ولكن هذا الحق لا تعسف فيه، بمعنى ألا يأخذه الزوج ذريعة للاستبداد في أوامره للزوجة، لأنه مقيد بقوله- تعالى-: (وعاشروهن بالمعروف)، جاء هذا فى فتوى سابقة عن سؤال مضمونه: "ما حكم غضب الزوج من الزوجة في الأمور اليومية؟".

حكم غضب الزوج من الزوجة في الأمور اليومية ؟

وأوضح المجمع، أنه كما ان للزوج حق الطاعة فللزوجة حق المعاشرة بالمعروف, فإن اختلفا فى الواجب بينهما احتكما إلى العرف يبينه أهل الدين والرأي، فإن غضب الزوج فى أمر يجب طاعته فيه؛ فتأثم الزوجة بذلك، وأما إن غضب فى أمر لا يحل له أو تعسف فيه واستبد بما لا تطيقه أو لا يقبله العرف؛ فلا يجب طاعته ولا تأثم فيه.

وواصل: ونذكر بأن الحقوق والواجبات تبادلية بين الرجل وزوجته، فلا يرضى الشرع بامتهان أى منهما للآخر، قال- تعالى-: (ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة).

وكما أن المرأة مسئولة عن زوجها فى بيته فهو مسئول عنها أيضاً وفى الحديث ( كلكم راع وكل مسئول عن رعيته) ، وعلى الزوج أن يصبر على زوجته حتى تعيش الأسرة في جو من الألفة والمودة والرحمة قال صلى الله عليه وسلم "لا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ فالبيت المسلم لا بد وأن يكون قوامه المودة والرحمة، قال تعالى “وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ”.

حكم المرأة التي ترفع صوتها على زوجها

أجاب الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، عن سؤال ورد إليه، وذلك خلال لقائه بفيديو مسجل له عبر "يوتيوب"، مضمونه: "حكم المرأة التي ترفع صوتها على زوجها؟".

ورد عاشور قائلًا إنه يجب على المرأة أن تحترم زوجها لقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم) "إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت" وقال (صلى الله عليه وسلم) عن الزوج "إنما هو جنتكِ وناركِ".

وأضاف أنه يجب قبل أن نطلب من الزوجة أن تحترم زوجها وأن لا يعلو صوتها عليه، على الزوج أيضًا أن يتعامل معها بصوت منخفض؛ لأن المرأة على دين زوجها، كذلك إذا رفع الرجل صوته على زوجته؛ فعليها ألا يعلو صوتها عليه، لأن الأصل فى المرأة الاستكانة والحياء، فيجب أن يعامل كل واحد منهما الآخر برفق ولين.

وأشار إلى أنه لا يوجد تفرقة بين الرجل والمرأة فى المعاملة فعلى كل واحدًا منهما أن يحترم الآخر.