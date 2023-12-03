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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

7 تحت الصفر..

سفير مصر ببلجيكا: الطقس البارد لم يمنع المصريين من المشاركة بالانتخابات الرئاسية

السفير بدر عبد العاطي
السفير بدر عبد العاطي

علق السفير بدر عبد العاطي، سفير مصر في بلجيكا، علي مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية الحالية لعالم 2024.

وقال “عبد العاطي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم، الأحد، والذي يقدمه الإعلامي، أحمد موسى، أننا في السفارة حريصون كل الحرص علي تقديم كافة التسهيلات التي يحتاجها المواطنون المصريون للإدلاء بأصواتهم فثي الانتخابات الرئاسية.  

وأشار سفير مصر في بلجيكا، إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات قدمت لنا كل التسهيلات لإجراء العملية الانتخابية دون أي معوقات، مشيرة إلي أن درجات الحرارة وصلت لـ 7 تحت الصفر وعلي الرغم من الانخفاض الشديد في درجات الحرارة لم تمنع المصريين من الذهاب الي صناديق الاقتراع والأدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الحالية.

ولفت بدر عبد العاطي، إلى  أن الإعلام لديه دور قوي وفعال في تغطية الانتخابات المصرية في الخارج، لافتا الي أن الاعلام ينقل ما يحدث داخل الدائرة الانتخابية بما لا يعرقل سير العملية الانتخابية.

وأكد أن ما حدث في الثلاث الأيام التي أجريت فيها الانتخابات الرئاسية المصرية من قبل المصريين أدهش العالم كله وذلك بسبب مشاركتهم القوية والفعالة في الانتخابات الرئاسية.

واستطرد عبد العاطي، أن الجالية المصرية في بلجيكا شاركت بكثافة في الانتخابات الرئاسية الحالية.

الانتخابات الانتخابات الرئاسية مصر السفير بدر عبد العاطي أحمد موسى الجالية المصرية

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