عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمود فوزي: الرئيس السيسي عازم على استكمال مشروع 30 يونيو التنموي

محمود فوزي، رئيس
محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح عبدالفتاح السيسي

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إن مصر سارت على مسار 30 يونيو، والمرشح الرئاسي عازم على استكمال هذا المشروع، وهو مشروع تنموي سياسي اقتصادي اجتماعي، يجري تطبيقه، وهناك أجزاء مهمة وصعبة من هذا المشروع تم تجاوزها، والقادم وقت الحصاد وجني الثمار.

وأضاف "فوزي"، خلال الفقرة الحوارية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن مصر كانت في خطر يهدد هويتها ووحدة البلاد، وكانت تعاني الإرهاب وتراجع الاستثمارات ومن البطالة والعشوائيات وأشياء سلبية كثيرة للغاية وجهاز إداري مترهل وعدد كبير من الخدمات الضعيفة وبنية أساسية متردية، وهذا كان وضع مصر خلال عامي 2013 و2014.

وأشار إلى أن مصر أصبحت خلال التسع سنوات الماضية، لديها بنية أساسية قوية تجعل البلاد مؤهلة لجذب مزيد من الاستثمارات، والإنفاق العام خلال السنوات الماضية كان ضخماً للغاية، وهذا يتفق تماما مع كل القواعد الاقتصادية، كما قُضِي على الإرهاب واستعادة "المؤسسية" إلى حد بعيد.

وأوضح أن هذا المشروع الطموح يحتاج إلى الاستكمال، ولا سيما مشروع مثل حياة كريمة، والمكون من 3 مراحل، المرحلة الأولى منه قاربت الانتهاء، ويعد هذا المشروع مظهراً قوياً للغاية من مظاهر العدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر ومكافحة الهجرة الداخلية.

وأكد أن مصر تمتلك الآن فائضاً في القوة الكهربائية والموانئ والمطارات، وفائض في قوة العمل، ونحتاج إلى محاولة توفير فائض القوة على فائض العمل لتحقيق تشغيل أكثر ونمو أكبر، وما مر من 9 سنوات جعل الطرق المسدودة تفتح، ومن ثم هناك أمل كبير ونرى أن كل عوامل النجاح مهيئة في الست سنوات المقبلة لاستكمال هذا المشروع.

محمود فوزى السيسي عبدالفتاح السيسي 30 يونيو الإرهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجته في حالة خطيرة .. سبب وفاة أشرف عبد الغفور

وفاة الفنان أشرف عبد الغفور في حادث تصادم

إيشو يرفض التجديد مع الزمالك وينقطع عن التدريبات.. تفاصيل

القبض على قائد السيارة المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته

من الصدمة.. انهيار ريهام عبد الغفور عقب وصولها المستشفى لرؤية والدها

أحمد حسن يعلن أول صفقات الزمالك بعد إنهاء أزمة القيد

حادث سيارة مع زوجته.. سبب وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

ميركاتو الأهلي.. تدعيم 3 مراكز بصفقات سوبر بينها لاعب دولي وقع رسميا

ترشيحاتنا

محمود محيي الدين: تمويل العمل المناخي يستلزم إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف

لا توجد شبهة.. النيابة تصرح بدفن جثمان الفنان أشرف عبد الغفور

عايدة فهمي: تمسكت بالفرصة في مسلسل جزيرة غمام

البابا تواضروس: مصر علمت العالم فن الأعمدة

سقوط شهداء وجرحى .. الاحتلال الإسرائيلي يقصف مستشفى كمال عدوان في غزة

مصطفى بكري:  غرور الاحتلال لا يجب أن ينسيه من هو الجيش المصري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي لذوي الهمم.. صورة تدمي القلب من قطاع غزة |شاهد

اللحم أبرزها.. أكلات ترفع نسبة الحديد في الجسم

صوته رائع.. مقطع فيديو مؤثر لمسعف فلسطيني أثناء أداء عمله بغزة

طريقة عمل الدوناتس

فيديو

حادث على الصحراوي.. تفاصيل وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته

يا بنت السلطان بالعبري.. إسرائيلية تستبدل كلمات أغنية عدوية وتتمنى الهلاك لأهل غزة

القصة الكاملة لوقف ريهام سعيد عن ممارسة العمل الإعلامي.. ماذا فعلت؟ «فيديوجراف»

سكن لكل المصريين| موعد وشروط حجز 100 ألف وحدة بنظام التمويل العقاري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ