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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حملة السيسي الانتخابية: تنفيذ 15 ألف مشروع على مدار9 سنوات ماضية

محمود فوزي،رئيس الحملة
محمود فوزي،رئيس الحملة الانتخابية للمرشح عبدالفتاح السيسي

كشف المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، عن سبب اختيار المرشح الرئاسي تقديم رؤية، وليس برنامجاً انتخابياً، قائلا إن الرؤية تكون أعم ومرتبطة بتحقيق أهداف، حيث إننا لا نقدم مرشحنا لأول مرة، فمرشحنا في المنصب منذ 9 سنوات.

وأضاف "فوزي"، خلال الفقرة الحوارية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن البرنامج الانتخابي يصلح أكثر لعضو مجلس النواب أو الحكومة عندما يقدم نفسه لناخبين أو تقدم الحكومة لبرلمان لنيل الثقة.

وأشار إلى أن الرؤية تركز على أهداف ويندرج تحتها العديد من البرامج والمشروعات، وهناك العديد من الرؤساء حول العالم كانوا دائما ما يحددون أهدافاً معينة ويصلوا لها بعدد من البرامج والمشروعات.

وأوضح أنه يكفي خلال التسع سنوات الماضية، شهدت مصر تنفيذ أكثر من 15 ألف مشروع، وهذه المشروعات لم يعلن عن تفصيلاتها، لكنها كانت لازمة وضرورية لتحقيق أهداف، ومن ثم التركيز على الأهداف والأولويات سيكون هو المستقبل الخاص بالست سنوات المقبلة.
 

محمود فوزى السيسي مجلس النواب عبدالفتاح السيسي قصواء الخلالي

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