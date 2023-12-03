برلماني: إقبال الناخبين للتصويت بالانتخابات الرئاسية شهادة للوطنية المصرية

اعتبر النائب محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب، أن مشهد إقبال جموع الناخبين المصريين على لجان الاقتراع في الخارج، شهادة بالاستقرار والأمن في مصر ومواصلة القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي مشوار الإنجازات من أجل الوطن.

وقال “العمدة”، في تصريح صحفي له اليوم، إن مصر حريصة على إجراء كل الاستحقاقات الدستورية، تأكيدا للاستقرار والأمن في مصر.

واعتبر عضو مجلس النواب، أن الإنتخابات الرئاسية، تأتي في توقيت صعب وسط ظروف دولية وإقليمية بالغ التعقيد ووسط مؤامرات ومخططات تحاك ضد الدولة المصرية، ولذلك تدفق المصريون بوطنية عالمية لانجاحها والمساهمة بإيجابية في العرس الديمقراطي، فهى شهادة للوطنية المصرية.

وواصل عضو البرلمان، أن مصر وطوال السنوات الماضية وتحت ظل قيادة واعية، استطاعت التصدي لمشاكلها وتحدياتها وسحق الإرهاب والانتخابات الرئاسية الحالية انطلاقة للمستقبل، مضيفا: الانتخابات الرئاسية فرصة للوطن لاستكمال خطى التنمية والبناء والانتقال لمشارف الجمهورية الجديدة.

واختتم النائب محمد نشأت العمدة، أنه يراهن على طوابير للناخين بالداخل بمجرد انطلاقها الأيام المقبلة، قائلا: المصريون واعون تماما لحجم التحديات وخروجهم للتصويت بالانتخابات مساندة للوطن، ورفع أعلام مصر وصور الرئيس السيسي المرشح الأكثر حظا للفوز بالانتخابات الرئاسية الحالية هذا يأتي بحكم إنجازاته وشعبيته الهادرة.