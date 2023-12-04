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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من سيف الدين الجزيري بعد الفوز على سوار الغيني

صدى البلد

أكد التونسي سيف الدين الجزيري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الفوز على سوار الغيني مهم للغاية فى مشوار الفريق ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وقال الجزيري فى تصريحات عقب  المباراة: "الفوز على سوار الغيني يسهل مهمتنا فى المباريات المقبلة ويمنحنا أريحية فى باقي مشوارنا بدور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية".

وأضاف: "الفوز يأتي بالفوز، ونحن فريق واحد ولدينا روح واحدة والأهم هو الترابط بين اللاعبين، والاستقرار جعلنا نظهر بشكل جيد".

وتابع: "المهاجم يريد تسجيل الأهداف دائما وأعمل على تطوير نفسي، وأرغب في تسجيل المزيد من الأهداف خلال المباريات المقبلة".

وفاز فريق الزمالك على سوار الغيني برباعية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 6 نقاط يتصدر بهم ترتيب المجموعة، في حين يظل سوار في المركز الأخير بلارصيد من النقاط.

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