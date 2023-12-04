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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سر محاولة سيدة القليوبية قتل صغارها الثلاثة بحقن الأنسولين| تفاصيل مثيرة

أرشيفية
أرشيفية

سيدة غلبت الشيطان وسلكت طريقه متخذة من خلافاتها مع زوجها سبباً لقتل أطفالها الثلاثة بعدما دبت الخلافات بين الزوجين بسبب غياب الزوج فى السفر ومطالبتها له بالعودة إلى مصر، ورفضه ذلك بحجة تأمين احتياجات أسرته ومستقبل أبنائه، فقررت التخلص من أبنائهما.

سيدة تحقن أطفالها بالأنسولين 

الواقعة المفجعة التي لن يصدقها عقل بشري، فبأي قلب، حاولت أم التخلص من حياة أطفالها لتنتقم من زوجها، وأعدت خطة شيطانية لتنفيذ غرضها، وكانت فريستها هم أطفالها الثلاثة.

تدور أحداث الجريمة في منطقة قليوب، بمحافظة القليوبية، حيث كانت تجلس الأم "منال"  27 عامًا داخل منزلها برفقة أطفالها الثلاثة "ملك" 6 سنوات، و"استينات" 5 سنوات، و"مالك" عام ونصف، ولا تدرى من أين خطرت لتلك الأم هذه الخطة الشريرة بالخلاص من أبنائها.

بعد ساعات من التفكير المتواصل والممزوج باليأس، حقنت الأم نفسها وأطفالها بمادة الأنسولين التي يستخدمها مرضى السكر، ووسط بكاء الأطفال شعرت الأم بأنها أقدمت على جريمة نكراه، وخاصة وأنها لم تموت كما خططت، وأن أطفالها هم من سيدفعون الثمن، فهرولت بهم إلى مستشفى "مجاهد نصار"، لتخبرهم أن أطفالها وصلوا لحالة إعياء شديدة عقب تناولهم سندوتشات ومشروبات بأحد المطاعم.

وكانت تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بوفاة طفل وإصابة أشقائه بظروف غامضة في القليوبية.

وانتقل على الفور ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وأقرت والدتهم "منال.ا" 27 عامًا - ربة منزل، إصابة أطفالها بحالة إعياء عقب تناولهم سندوتشات ومشروبات بأحد المطاعم بدائرة القسم.

وجرى تشكيل فريق بحث لكشف غموض وملابسات الواقعة، حيث أكدت التحريات عدم صحة أقوال والدة الأطفال الثلاثة، وأنها وراء ارتكاب الواقعة، وتبين من التحقيقات مع المتهمة أنها على خلافات دائمة مع زوجها الذي يعمل بالخارج، وأنها قررت التخلص من نفسها ومن أطفالها الثلاثة، انتقامًا من زوجها، فقامت بحقن نفسها هي وأطفالها بمادة الأنسولين التي يستخدمها مرضى السكر، ولكن خاب تخطيطها الشيطاني ولم تمُت.

ومن خلال التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة هي والدة المجني عليهم، ونجح رجال المباحث في القبض عليها واقتيادها لديوان القسم، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي التحقيقات قالت المتهمة، إن إصابة أطفالها بحالة إعياء ترجع لتناولهم سندوتشات ومشروبات بأحد المطاعم، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث.

وأكدت التحريات عدم صحة أقوال الأم، حيث تبين كذبها بعد ترددها في الإفصاح عن اسم المطعم، وبتضييق الخناق عليها اعترفت بارتكابها الواقعة، وأكدت أنها على خلافات دائمة مع زوجها الذي يعمل بالخارج، وأنها قررت إنهاء حياتها وأطفالها الثلاثة انتقاما منه.

قررت جهات التحقيق بالقليوبية تسليم الأطفال الذين تعرضوا لمحاولة إنهاء حياتهم عن طريق حقنهم بجرعات الأنسولين من خلال والدتهم إلى خالهم ، حيث تسلم شقيق الأم والجد الطفلتين ملك أحمد عرفان 6 سنوات وأسينات أحمد 5 سنوات.

العقوبة القانونية 

كما صرحت جهات التحقيق بدفن الطفل مالك أحمد، وأمرت بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات إثر اتهامها بقتل أطفالها الثلاثة من خلال حقن نفسها هي وأطفالها بمادة الأنسولين التي يستخدمها مرضى السكر دائرة مركز شرطة قليوب.


من جانبه قال المحامي وائل فخر الدين، أن المادة 230، نصت على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام، كما نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

واضاف تصريحات في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.

وأشار إلى أن الجرائم تتشابه في مضمونها، ولكنها تختلف من ناحية القيد والوصف، ذلك الاختلاف يجعل من العقوبات الموقعة على المتهمين مرتكبي تلك الجرائم، تتفاوت وفقًا لقيد ووصف وأركان كل جريمة.

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