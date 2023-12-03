طرح جديد من الحكومة لعدد من الأصول الكبرى.. اعرف الموعد والتفاصيل

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه سيتم الانتهاء من طرح شركة الفنادق الحكومية للمستثمرين قبل نهاية العام الجاري.

وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ أنه سيتم تأجيل طرح وطنية بضعة أسابيع عن الموعد المستهدف سابقا قبل نهاية 2023.

الحكومة تطرح فنادق

وكانت الدكتورة هالة السعيد، قالت في أكتوبر الماضي، إننا ملتزمون بطرح الشركات الحكومية للشراكة مع القطاع الخاص.

وأضافت وزيرة التخطيط، في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر إعلان البرنامج الُقطري لمصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أنه سيتم تنفيذ صفقتي محطة جبل الزيت ووطنية في غضون 6 أسابيع، وجاء ذلك بحضور وزراء التجارة والصناعة والعمل، والكهرباء، بالإضافة إلى عدد من كبار مسئولي الدولة، وتابعت: "إننا ملتزمون بطرح الشركات الحكومية للشراكة مع القطاع الخاص".

الدكتور أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، أكد أن الحكومة المصرية تطرح بعض الشركات المصرية الناجحة للبيع أو للتأجير أو للمشاركة، للمستثمرين العرب، فتعود على الدولة بتوفير العملات الأجنبية، بالضافة إلى أن هذه الشركات عندما تضخ بها الدولة استثمارات جديدة تعمل على زيادة قيمتها السوقية.

وأضاف خطاب- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن معظم الفنادق المصرية الآن تتعامل بالعملة الأجنبية، فإذا طرحت الحكومى أكثر من فندق غير مستغل لمستثمر أجنبي، لكي يتم رفع كفاءته سوف يكون له تأثير إيجابي كبير على السوق المصري.

وأشار خطاب، إلى أن هذه الطرح سيكون له تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد الوطني، ومنها:

جذب العملات الأجنبية.

تعظيم قيمة استغلال العقار.

يوفر فرص عمل للشباب المصري، حيث أنه تكون بمثابة خدمات سياحية، ولها مرتبات مجزية.

شركة الفنادق المصرية

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا، أكتوبر الماضي؛ لمتابعة مستجدات عملية طرح حصص بالفنادق المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وشيرين الشرقاوي.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة الخطوات التي يتم تنفيذها فيما يتعلق بالاستعداد لطرح حصص في عدد من الفنادق المميزة، وكذا الإجراءات التي تمت بشأن تقييم تلك الفنادق، وكذا الدراسات التي تتم حول طرح حصص فيها، خاصة في ظل تقدم أكثر من جهة بطلبات بشأن التعامل على عدد من الفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وناقش مجلس الوزراء، طرح حصص في بعض الفنادق المميزة، وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، عقد اجتماعا، مساء الأحد، لمتابعة مستجدات عملية طرح حصص في بعض الفنادق المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وقال مدبولي إن عقد هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة الخطوات التي يتم تنفيذها فيما يتعلق بالاستعداد لطرح حصص في عدد من الفنادق المميزة، وكذا الإجراءات التي تمت بشأن تقييم تلك الفنادق، وكذلك الدراسات التي تتم حول طرح حصص فيها، خاصة في ظل تقدم أكثر من جهة بطلبات بشأن التعامل على عدد من الفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وارتفعت مبيعات شركة مصر للفنادق خلال العام المالي الماضي إلى 525.84 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 63.04 مليون جنيه بالعام المالي السابق، وحققت المؤشرات المالية لشركة مصر للفنادق، خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي، صافي ربح بقيمة 274.26 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضي، مقابل خسائر بلغت 143.14 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

طرح 3 شركات للفنادق

وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 389.59 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 13.64 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وسبق، وطرحت الحكومة شركة بها عدد من الفنادق لمجموعة من المستثمرين، وتم الطرح بشكل تنافسي على عدد من المستثمرين وتم استهداف زيادة رأس المال لحصة أقلية في هذه الفنادق، وبعد تلقي العروض والمفاوضات المختلفة تم الموافقة على مستثمر أحد التحالفات، وهو تحالف مستثمر مصري مع رأس مال أجنبي قادم من الخارج، وهي شركة "أيكون للاستثمارات".

وهناك تكلفة 700 مليون دولار وهي حصة زيادة رأس المال في هذه الشركة بنسبة 37% كزيادة رأس المال، حيث أن العوائد المباشرة ستزيد خاصة أنه هناك رفع كفاءة وتطوير عدد من الفنادق وهو ما ينعكس على جذب السياحة وزيادة عدد السائحين واستقطاب شرائح أعلى من السائحين، مما يستهدف زيادة الدخل السياحي وفقا للمستهدفات التي قامت بها الحكومة المصرية بالوصول لـ 30 مليون سائح.

وكان الطرح الثاني من الحكومة طرح حصص في ثلاث شركات، كان هناك مجموعة من الشركات في صندوق ما قبل الطروحات، وتم طرح حصص أقلية من 25 لـ 30% في الـ 3 شركات، وتم طرح هذه الحصص في شركات مختلفة، وكانت قيمته 800 مليون دولار، واستحوذ عليه شركة أبو ظبي التنموية القابضة.

أما الطرح الثالث تخارج أحد المستثمرين في القطاع الخاص المصري إذ كان يرغب في الحصول على باقي مساهمات الدولة والتي تقدر بـ 30%، وتم تكليف بنك الاستثمار القومي في إدارة الطرح العام لحوالي 8 جهات، موضحا أن الشركة كانت عز الدخيلة، وتم تخارج بقيمة 41 مليون دولار.