وزيرة التخطيط تكشف عن تفاصيل طرح 3 شركات للقطاع الخاص

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن مصر طرحت شركة بها عدد من الفنادق لمجموعة من المستثمرين، وتم الطرح بشكل تنافسي على عدد من المستثمرين وتم استهداف زيادة رأس المال لحصة أقلية في هذه الفنادق، وبعد تلقي العروض والمفاوضات المختلفة تم الموافقة على مستثمر أحد التحالفات، وهو تحالف مستثمر مصري مع رأس مال أجنبي قادم من الخارج، وهي شركة "أيكون للاستثمارات".

وزيرة التخطيط تكشف الطروحات

وأضافت "السعيد"، خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، أن مصر تتحدث عن 700 مليون دولار وهي حصة زيادة رأس المال في هذه الشركة بنسبة 37% كزيادة رأس المال، موضحة أن العوائد المباشرة ستزيد خاصة أنه هناك رفع كفاءة وتطوير عدد من الفنادق وهو ما ينعكس على جذب السياحة وزيادة عدد السائحين واستقطاب شرائح أعلى من السائحين، مما يستهدف زيادة الدخل السياحي وفقا للمستهدفات التي قامت بها الحكومة المصرية بالوصول لـ 30 مليون سائح.

واستكملت، أن الطرح الثاني طرح حصص في ثلاث شركات، كان هناك مجموعة من الشركات في صندوق ما قبل الطروحات، وتم طرح حصص أقلية من 25 لـ 30% في الـ 3 شركات، وتم طرح هذه الحصص في شركات مختلفة، وكانت قيمته 800 مليون دولار، واستحوذ عليه شركة أبو ظبي التنموية القابضة.

وتابعت وزيرة التخطيط، أن الطرح الثالث تخارج أحد المستثمرين في القطاع الخاص المصري إذ كان يرغب في الحصول على باقي مساهمات الدولة والتي تقدر بـ 30%، وتم تكليف بنك الاستثمار القومي في إدارة الطرح العام لحوالي 8 جهات، موضحا أن الشركة كانت عز الدخيلة، وتم تخارج بقيمة 41 مليون دولار.