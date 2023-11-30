مدير السياحة بمطروح: المحافظة تشارك بمهرجان الزيتون المصري بـ4 باكيات لشركات ومصانع منتجة



أكد محمد أنور مدير عام السياحة بمطروح رئيس لجنة المعارض أن مهرجان الزيتون المصرى في نسخته الثانية بحديقة الحرية بالزمالك بالقاهرة، يشهد إقبالاً من المواطنين.

وأضاف أن المهرجان مقام خلال الفترة من ٢٩ نوفمبر الجارى وحتى ٣ ديسمبر القادم مشيرا إلى أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قاما أمس بافتتاح فاعليات المهرجان.



وأشار إلى أن المهرجان يضم ٤٥ باكية للشركات والمصانع المشاركة من عدد من محافظات الجمهورية المنتجة للزيتون وعرض منتجاتها، بالإضافة إلى عرض الحرف اليدوية للأسر المنتجة والمشروعات متناهية الصغر.

واوضح ان محافظة مطروح تشارك بعدد 4 باكيات لشركات ومصانع منتجة بمطروح وذلك تحت إشراف إدارة السياحة بالمحافظة وإيمان عبد الغنى منسق وحدة أيادى مصر وبالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيره بمطروح.

بينما أشاد محافظ مطروح بتنظيم المهرجان الخاص بمنتج زيت الزيتون بما يساهم في الترويج والتسويق والمنافسة وتبادل الخبرات مع ما يمثله الزيتون من قيمة اقتصادية عالية.