محمود فوزي: نعيش على 14% من مساحة مصر عوضا عن 7% في 2014

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إنه يجب أن تكتفي مصر ذاتيا من عدد كبير من المنتجات الزراعية، فمصر أصبحت منفتحة ليست فقط على نهر النيل ولكن على البحار والخلجان، فمصر طوال تاريخها عاش سكانها على 7% فقط من مساحة البلاد حتى عام 2014، وفي خلال الـ 9 سنوات الماضية تعيش مصر على 14% من مساحتها، ومن ثم تضاعفت المساحة التي عاشتها مصر طوال الـ 7 آلاف سنة نتيجة للتوسع العمراني الكبير.

وأضاف "فوزي"، خلال الفقرة الحوارية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه جرى زيادة المساحات الزراعية إلى حد بعيد للغاية، وتم إضافة ملايين الأفدنة للرقعة الزراعية، بفضل البنية الأساسية والكهرباء والطرق التي أُنْشِئَت.

وأوضح أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي لـ 11 محصولاً سواء زراعياً أو حيوانيا، وهناك خطة طموحة للمزيد من الاكتفاء الذاتي من هذه المنتجات، والطلب والاستهلاك المحلي سيشجع الإنتاج المحلي ما سيؤدي إلى توفير الدولار.

ولفت أن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي أول من وضع يده على مفهوم تحقيق الأمن بالتنمية، وسار به بمسار جد، من خلال تنمية سيناء، فهناك خطة طموحة لتنميتها، حيث أنفق 600 مليار جنيه، وأُعْلِن عن مرحلة جديدة لتنمية سيناء بتكلفة 360 مليار جنيه، بهدف تحقيق أغراض اقتصادية وأيضا تحقيق الأمن بالتنمية.