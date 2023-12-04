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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الري : إزالة 81738 حالة تعد على مجرى نهر النيل منذ عام 2015

صدى البلد

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أنه تم إزالة (٨١٧٣٨) حالة تعدى على مجرى نهر النيل منذ عام ٢٠١٥ وحتى تاريخه فى إطار حملة إنقاذ نهر النيل .وشدد على ضرورة الحفاظ على القطاع المائي لمجرى نهر النيل وفرعية لإمرار التصرفات المائية المطلوبة بدون أي عوائق .

جاء ذلك خلال  اجتماع لمتابعة أعمال حماية جوانب نهر النيل ، والتنسيق المشترك بين قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه ومعهد بحوث النيل فيما يخص رفع قطاعات مجرى نهر النيل وفرعيه .

وتم خلال الاجتماع استعراض المشروعات الجارية لحماية جوانب نهر النيل وفرعيه من النحر ، وتطوير الواجهات النيلية ، وأعمال تكريك المجرى المائي ، وإزالة التعديات على جسور النهر ، وأعمال تطهير نهر النيل من الحشائش و ورد النيل .

ووجه الدكتور سويلم بالتنسيق بين قطاع تطوير وحماية نهر النيل ومعهد بحوث النيل لإجراء رفع حديث لمجري النهر للوقوف علي التغيرات المورفولوجية والهيدروليكية للمجري انتهاء بإعداد خرائط محدثة تتضمن التحديد الدقيق لخطوط التهذيب والحظر علي جانبي النهر ، توطئة لوضع منظومة متكاملة للمراقبة والمتابعة باستخدام أحدث التقنيات في هذا الشأن لمواجهة التعديات على المجرى المائي .

وأكد الدكتور سويلم على مواصلة العمل لإزالة كافة أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره على امتداد ١٥٠٠ كيلو متر من خلال تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات بالتنسيق مع أجهزة المحافظات والأجهزة الأمنية  ، 

الجدير بالذكر أنه يجرى حالياً تنفيذ مشروع لتطوير كورنيش أبو شوشة بمركز أبو تشت بقنا ، والعمل على  تطوير كورنيش النيل الشرقي بقنا بطول ١٥٠٠ متر ليصبح واجهة حضارية متطورة ، كما يجرى الإعداد لبدء أعمال إنشاء حائط ساند بكورنيش مدينة السنانية بمحافظة دمياط بهدف تطوير ورفع كفاءة الكورنيش ، كما تم مؤخراً نهو تكريك مجري نهر النيل أمام مآخذ محطات رفع المياه بمحافظة بنى سويف بمواقع متفرقة للحفاظ على كفاءة عمل تلك المحطات ، كما يجرى تنفيذ أعمال تكريك للمجرى عند كوبرى إمبابة بطول ١٣٠٠ متر  .

تم عقد الاجتماع بحضور كل من المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الري ، المهندس حسام طاهر رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه ، الدكتور عارف غريب رئيس قطاع مياه النيل ، المهندس نادى جرجس رئيس قطاع الري ،  الأستاذ الدكتور أيمن السعدى مدير معهد بحوث النيل ،  المهندسة سناء عبد الرشيد رئيس الإدارة المركزية لمكتب فنى رئيس مصلحة الري ،  المهندس نبيل نصيف رئيس الإدارة المركزية لتوزيع المياه ، المهندس أحمد عبد العزيز معاون الوزير لشئون الري .

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