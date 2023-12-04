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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وكالة الفضاء المصرية تعلن نجاح إطلاق "مصر سات 2" من الصين

صدى البلد

أعلنت وكالة الفضاء المصرية، نجاح إطلاق القمر الاصطناعي "مصر سات 2" من قاعدة إطلاق تيوتشان بمدينة تيا أكوان في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم (بتوقيت بكين)، وذلك في ضوء الشراكة الاستراتيجية التي تجمع حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، والتعاون المثمر والبناء بين البلدين الصديقين.

وذكرت وكالة الفضاء المصرية ـ في بيان أصدرته اليوم الاثنين ـ أن فريقا من مهندسي الوكالة شارك مع فريق من الخبراء الصينيين في كافة مراحل تصميم وتصنيع القمر ونجح الفريق المصري في تنفيذ أحد مكونات القمر بالكامل وبالتالي يكون لدى مصر أول منتج مصري يطلق في الفضاء.

وأكد البيان أنه تم تجميع وتكامل واختبار النماذج المختلفة للقمر الاصطناعي بمركز التجميع والتكامل والاختبار بوكالة الفضاء المصرية، والذي يعد الأكبر من نوعه في إفريقيا والشرق الأوسط، وتم تأسيسه في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين.

ويخدم القمر الاصطناعي "مصر سات 2" أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية، وذلك من خلال استخدام تكنولوجيا الفضاء في تطوير مجالات حيوية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الزراعة، استكشاف الثروات المعدنية، تحديد مصادر المياه السطحية، ودراسة تأثيرات التغير المناخي علي البيئة؛ بما يسهم في دعم الاقتصاد المصري، فضلاً عن تعزيزه لدور مصر الريادي من خلال توفير البرامج التدريبية الهادفة لتأهيل الكوادر المتخصصة في القارة الإفريقية والشرق الأوسط وإمدادها بالبيانات الفضائية.

أحد العلامات البارزة

ويعد إطلاق "القمر الصناعي مصر سات ٢" هو أحد العلامات البارزة في مسيرة التعاون المصري الصيني الناجح في شتى المجالات خاصة في مجال تكنولوجيا الفضاء، وخطوة مهمة في إطار الرؤية المصرية لتوطين الصناعات المتطورة مثل صناعة الأقمار الاصطناعية في مصر وذلك اتساقاً مع توجيهات رئيس الجمهورية في تنفيذ أولويات الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية الدكتور شريف صدقي ـ في تصريح له ـ أن الأهداف الرئيسية لعمل وكالة الفضاء المصرية تتركز في استحداث ونقل وتوطين تكنولوجيا الفضاء وتطويرها، وامتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الاصطناعية واستخدامها في التطبيقات المختلفة؛ بما يخدم استراتيجية الدولة في مجال التنمية وتحقيق الأمن القومي.

وأوضح أن مصر تعد أول دولة تنفذ تعاونا في مجال الأقمار الاصطناعية مع الصين في إطار البناء المشترك لمبادرة "الحزام والطريق"، لافتا إلى أن مصر والصين في ديسمبر 2014، قد وقعتا اتفاقية تعاون في مجال أقمار الاستشعار عن البعد، وفي يناير 2019، وقع البلدان اتفاقية بشأن تنفيذ القمر الاصطناعي “مصر سات 2″.

وعن مواصفات القمر الاصطناعي مصر سات 2، أشار الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية إلى أن مصر سات 2 من الأقمار متوسطة الحجم، وزنه نحو 350 جراما وعمره الافتراضي 5 سنوات، مزود بكاميرا تصوير عالية الدقة تبلغ 2 متر أبيض واسود و8 أمتار صور ملونة وسوف يساعد مصر فى خططها التنموية فى العديد من المجالات.

 

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