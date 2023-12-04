المرور: فتح جميع الطرق المغلقة بسبب الشبورة المائية

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن فتح كافة الطرق المغلقة منذ الصباح بسبب الشبورة المائية، حيث تم فتح طريق العلمين الصحراوي وطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي وعودة حركة المركبات بعد زوال الشبورة ووضوح الرؤية.

كانت الإدارة العامة للمرور، أعلنت عن اغلاق طريق القاهرة - الاسكندرية الصحراوي وايضا طريق العلمين الصحراوي، بسبب الشبورة المائية وانعدام الرؤية، وتم اغلاق بوابات الطرق ومنع دخول المركبات اليهم بسبب انعدام الرؤية حفاظا على أرواح المواطنين.

وعقب زوال الشبورة المائية قامت الإدارة العامة للمرور، بفتح طريقي العلمين الصحراوي والإسكندرية الصحراوي أمام حركة المركبات، وعودة الحركة المرورية عليهم من جديد.