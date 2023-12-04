إغلاق المدارس في الهند وتعليق الرحلات وإجلاء الآلاف ..تفاصيل مثيرة



أغلقت السلطات في جنوب الهند المدارس والمكاتب، وأوقفت الرحلات الجوية وأخلت المناطق الساحلية يوم الاثنين قبل عاصفة إعصارية شديدة من المتوقع أن تهبط إلى اليابسة خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة، مما أدى إلى هطول أمطار غزيرة.

وقال مكتب الأرصاد الجوية في البلاد إنه من المتوقع أن يهبط إعصار ميتشونج على ساحل ولاية أندرا براديش جنوب الهند صباح الثلاثاء، مع رياح مستمرة تبلغ 90-100 كم في الساعة (56-62 ميلا في الساعة)، تصل إلى 110 كم في الساعة.

وقال المسؤولون في كلتا الولايتين إن السلطات في أندرا براديش وتاميل نادو المجاورة كانتا في حالة تأهب قصوى للأضرار، مما أدى إلى إجلاء الآلاف من الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الساحلية، مع إصدار تحذيرات للصيادين بعدم الخروج إلى البحر.

وعرضت وسائل الإعلام صورا للسيارات العائمة أثناء مرور المياه في شوارع تشيناي، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها ما يقرب من سبعة ملايين نسمة وعاصمة تاميل نادو، مع هطول الأمطار.



كما أغلقت السلطات العمليات في مطار تشيناي يوم الاثنين، مشيرة إلى "الأحوال الجوية القاسية". قال قسم الصناعات في تاميل نادو، وهو مركز تصنيع ويستضيف كبرى الشركات المصنعة للإلكترونيات والسيارات، بما في ذلك هيونداي ومورد أبل فوكسكون، إن "شركات التوريد الأساسية" فقط هي التي ستعمل في الوقت الحالي.

وفي إشعار حكومي اعلن اغلاق المدارس والكليات والمكاتب والبنوك يومي الاثنين والثلاثاء في أربع مناطق على الأقل في تاميل نادو بسبب الظروف الجوية.

وقال مكتب الأرصاد الجوية الهندي إن أجزاء من ولاية أندرا براديش من المرجح أن تتعرض لكثر من 200 ملليمتر من الأمطار خلال ال 24 ساعة القادمة.

وفي ولاية أندرا براديش، أجلت السلطات ما يقرب من 7000 شخص في ثماني مناطق ساحلية وتستعد لإجلاء ما مجموعه 28000 شخص، اعتمادا على مسار الإعصار وشدة، وفقا لما قاله مسؤول كبير في إدارة الكوارث في الولاية لرويترز.

في تاميل نادو، أعلنت السلطات عطلة رسمية في أربع مناطق ساحلية وطلبت من الناس عدم الخروج ما لم يكن ذلك ضروريا.