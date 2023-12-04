حمادة عبد اللطيف: الكرة السهلة سر نجاح معتمد جمال.. وأوسوريو مؤلف كروي

قال حمادة عبد اللطيف نجم نادي الزمالك السابق أن معتمد جمال المدير الفني المؤقت للفارس الأبيض يلعب بشكل جيد مع الفريق وقاده للفوز فى مباريات مهمة.

وأكد حمادة عبد اللطيف فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" معتمد جمال ناجح مع الزمالك واستطاع أن يقدم مردودا محترما لأنه يلعب الكرة السهلة.

وأضاف:" الزمالك عاني الفترة الأخيرة بسبب تأليف أوسوريو ، الزمالك كان يحتاج الاستقرار داخل الملعب وأن يكون كل لاعب فى مركزه والجميع يعلم أدواره.

وأتم:". معتمد جمال حقق الفوز فى مباراة مهمة أمام بيراميدز ثم فى الدورى استطاع الفوز أمام فيوتشر ، وفى بطولة كأس الكونفدرالية استطاع صدارة المجموعة بفوزين، طبيعي لأنه وضع كل لاعب فى مركزه .