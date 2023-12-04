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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالأرقام.. محافظة القدس تكشف انتهاكات الاحتلال خلال نوفمبر الماضي

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

كشفت محافظة القدس اليوم الاثنين عن جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في العاصمة المحتلة، لشهر نوفمبر الماضي، حيث أوضحت في تقرير لها.

أن الهجمات المسعورة من سلطات الاحتلال ومستوطنيه مستمرة، في ظل حكومة الاحتلال اليمينية التي تنفذ برنامجا متطرفا يهدف إلى الضم والتهجير والتهويد والاستيلاء على الأراضي، وتعميق الاستيطان والفصل العنصري.

وأكد التقرير ارتقاء 14 شهيدا خلال شهر نوفمبر الماضي، في محافظة القدس المحتلة، بينهم 4 أطفال، كما ارتقى أسير مقدسي محرر مبعد إلى قطاع غزة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

 

واحتجز الاحتلال الإسرائيلي جثامين 4 شهداء وهم: الشاب نبيل حلبية، والطفل محمد فروخ، والشقيقان إبراهيم ومراد نمر وما تزال سلطات الاحتلال حتى نهاية شهر نوفمبر 2023 تحتجز جثامين 34 شهيدًا مقدسيًا في ثلاجات الاحتلال ومقابر الأرقام.

ورصدت محافظة القدس المحتلة 4 اعتداءات للمستوطنين، واعتدى عدد من المستوطنين على أراضٍ تابعة للبطريركية الأرمنية في القدس، تقدر مساحتها بـ 11 ألف متر، وتصدى لهم سكان الحي وأخرجوهم من الأرض.

 

وأوضح تقرير محافظة القدس خلال نوفمبر الماضي أن الإصابات الناتجة عن استعمال قوات الاحتلال القوة المفرطة ضد المقدسيين في مختلف أنحاء العاصمة المحتلة، هي 22 إصابة نتيجة إطلاق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط والضرب المبرح من قبل قوات الاحتلال، إضافة إلى مئات حالات الاختناق بالغاز.

وفي السياق نفسه، أشار التقرير إلى اقتحام 2826 مستوطنًا، و694 سائحا أجنبيا تحت مسمى السياحة المسجد الأقصى المُبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الخاصة المدججة بالسلاح.

وجرى خلال نوفمبر الماضي، رصد نحو 286 حالة اعتقال لمواطنين فلسطينيين في كافة مناطق محافظة القدس ومن بين المعتقلين 16 طفلًا و13 سيدة.

محافظة القدس الأقصى الاحتلال الاسرائيلي الاستيطان الفصل العنصري قطاع غزة

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