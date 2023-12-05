السعودية: طرح عطاءات طاقة متجددة بقدرة 20 جيجاوات في 2024

قال عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، إن مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر أنجز المرحلة الأولى باستثمار إجمالي قدره 8.5 مليار دولار.

وأضاف وزير الطاقة خلال إطلاق النسخة الثالثة من مبادرة السعودية الخضراء، أن مشروع الممر الاقتصادي بين الهند وأوروبا يدعم طموح المملكة لتصدير الكهرباء والهيدروجين الأخضر، متابعا "نخطط لطرح عطاءات للطاقة المتجددة بطاقة 20 جيجاوات في 2024".

وأكد وزير الطاقة، أن السعودية ستطلق مشروع المسح الجيوغرافي العام المقبل 2024، وقال عبدالعزيز بن سلمان إن مشروع نيوم لـ الهيدروجين الأخضر أنجز المرحلة الأولى، ونعمل مع عدد من الدول الإفريقية لتوفير وقود الطهي النظيف لملايين الناس"، وفقا لوزير الطاقة السعودي.

وانطلقت في دبي، أمس الاثنين، فعاليات النسخة الثالثة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء 2023 بالتزامن مع مؤتمر "COP28".

وتركز نسخة هذا العام على تمويل أنشطة العمل المناخي، وابتكار حلول الطاقة النظيفة بالإضافة إلى حماية المناطق البرية والبحرية في المملكة.