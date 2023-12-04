أحمد موسى يشيد بكلمة وزير الدفاع: تناقلتها كل وسائل الإعلام في العالم.. فيديو

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بكلمة وزير الدفاع والإنتاج الحربي خلال افتتاح المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"بحضور الرئيس السيسي.



وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "القوات المسلحة تدرك أن الكلمة محسوبة وبحساب"، موضحا: "رسائل الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع تناقلتها كل وسائل الإعلام في العالم".



وأضاف: "الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع تحدث اليوم عن أن السلام يحتاج إلى قوة تحميه"، مضيفا: "وزير الدفاع تحدث عن أن ما يحدث حاليا هو تصعيد عسكري غير محسوب".



وأشار: "وزير الدفاع قال إن القضية الفلسطينية تواجه منحى شديد الخطورة، وعندما يقول وزير دفاع مصر أن الذي يحدث تصعيدا عسكريا غير محسوب فهذه الكلمة لها معان كثيرة".