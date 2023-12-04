عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى يشيد بكلمة وزير الدفاع: تناقلتها كل وسائل الإعلام في العالم.. فيديو

وزير الدفاع
وزير الدفاع

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بكلمة وزير الدفاع والإنتاج الحربي خلال افتتاح المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"بحضور الرئيس السيسي.

txt

على هامش معرض إيديكس 2023..وزير الدفاع يلتقى عدداً من قادة الوفود العسكرية

txt

وزير الدفاع: ما تواجهه القضية الفلسطينية يؤكد أن من يمتلك مفاتيح القوة قادر على صنع السلام.. فيديو


وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "القوات المسلحة تدرك أن الكلمة محسوبة وبحساب"، موضحا: "رسائل الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع تناقلتها كل وسائل الإعلام في العالم".


وأضاف: "الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع تحدث اليوم عن أن السلام يحتاج إلى قوة تحميه"، مضيفا: "وزير الدفاع تحدث عن أن ما يحدث حاليا هو تصعيد عسكري غير محسوب".


وأشار: "وزير الدفاع قال إن القضية الفلسطينية تواجه منحى شديد الخطورة، وعندما يقول وزير دفاع مصر أن الذي يحدث تصعيدا عسكريا غير محسوب فهذه الكلمة لها معان كثيرة".

 

أحمد موسى وزير الدفاع الإعلامي أحمد موسى الدفاع والإنتاج الحربي الانتاج الحربى الفريق أول محمد زكى العسكرية إيديكس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسرائيل تعلن شرطين لإنهاء الحرب على غزة فورا

لأول مرة| الجيش المصري يفاجئ العالم ويكشف عن أسطول طائرات بدون طيار حديثة يمتلكها .. فيديو وصور

سافرت بدونه.. خلاف حاد بين شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب في السعودية

بفستان جريء.. إطلالة صادمة لفنانة فلسطينية شهيرة بمهرجان البحر الأحمر

المدرب مش طايقه.. نجم الأهلي يكشف مفاجأة مدوية عن إمام عاشور

سعر الذهب اليوم الإثنين 4 -12-2023

زيادة في الأمطار .. الأرصاد تعلن موعد الموجة الجديدة

4 لاعبين من الأهلي.. تفاصيل إخلاء سبيل حسين الشحات في قضية الشيبي

ترشيحاتنا

اجتماع عاجل لـ مجلس الحرب الإسرائيلي في تل أبيب

مصطفي البرغوثي: الأماكن الآمنة في فلسطين أكاذيب .. والاحتلال حول غزة لجحيم

إبادة جماعية.. أول رد من النواب عن انقطاع الاتصالات والإنترنت في غزة

أسوأ مخاوف أوكرانيا.. أمريكا تعلن نبأ صادما بشأن دعم كييف

أرخص سيارة رياضية تقدمها شيري بعد الأسعار الجديدة .. صور

قلب أبيض.. أول رد من فتوح بعد انتشار أخبار بقائه في الزمالك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان بسيط.. ابنة مفيدة شيحة تجذب إعجاب متابعيها في حفل خطوبتها|شاهد

خطوبة ابنة مفيدة شيحة والإعلامية تعلق: الاختيار الثاني الأفضل

حتى المياه.. مقطع فيديو مؤثر لشاب من غزة.. ماذا قال؟

ظهر مبتسما.. شاهد آخر صورة لـ أشرف عبد الغفور قبل وفاته المروعة

فيديو

قلم الشيبي.. ماذا قررت النيابة بشأن حسين الشحات في واقعة لاعب بيراميدز/فيديوجراف

لأول مرة| الجيش المصري يفاجئ العالم ويكشف عن أسطول طائرات بدون طيار حديثة يمتلكها .. فيديو وصور

بسبب الثلوج .. تجمد طائرة وإلغاء الرحلات الجوية وانقطاع الكهرباء في أوروبا

زلزال عنيف يضرب تركيا والسكان يفرون للشوارع.. ومخاوف من تكرار الكارثة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

اﻟﻤﺰﻳﺪ