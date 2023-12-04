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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزير الدفاع: ما تواجهه القضية الفلسطينية يؤكد أن من يمتلك مفاتيح القوة قادر على صنع السلام.. فيديو

الفريق أول محمد زكى
الفريق أول محمد زكى

أكد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أن القوات المسلحة ستظل حامية لهذا الوطن، وساعية لـ امتلاك القوة لدحر أي عدوان على أرض مصر الغالية، بالتعاون مع الدول المحبة لـ السلام.

وأضاف الفريق أول محمد زكى خلال كلمته بـ افتتاح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023، بحضور الرئيس السيسي، أن  الأحداث العالمية الجارية، وخصوصًا ما تواجهه القضية الفلسطينية، من منحنى شديد الخطورة والحساسية، وتصعيد عسكري غير محسوب لفرض واقع على الأرض هدفه، تصفية القضية الفلسطينية، يؤكد أن من يمتلك مفاتيح القوة قادر على صنع السلام.

العالم الآن لا يوجد فيه مكان لـ الضعفاء

 

ولفت إلي أن السلام يحتاج لـ قوة تحميه، وتؤمن استمرار السلام، فالعالم الآن لا يوجد فيه مكان لـ الضعفاء. 

 

وزير الدفاع القوات المسلحة الانتاج الحربى محمد زكي

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