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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

على هامش معرض إيديكس 2023..وزير الدفاع يلتقى عدداً من قادة الوفود العسكرية

صدى البلد

على هامش فعاليات اليوم الأول لمعرض إيديكس 2023، والذى تجرى فعالياته بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية فى المدة من 4 وحتى 7 من ديسمبر الجارى .

إلتقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق "راكوتواريجونا جوسوا" وزير الدفاع الوطنى لجمهورية مدغشقر يرافقه اللواء "سافيلو لالا مونجا ديلفن" رئيس أركان الدفاع لجمهورية مدغشقر وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة .

معرض إيديكس 2023

كما إلتقى القائد العام للقوات المسلحة ب "رامو كلود بيرو" وزير الدفاع الوطنى والمحاربين القدماء بجمهورية أفريقيا الوسطى ، و "ثاندى روث موديسى" وزير الدفاع والمحاربين القدماء لجمهورية جنوب أفريقيا ، حيث تناولت اللقاءات آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية كما تم مناقشة عدداً من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء مجالات التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات.

معرض إيديكس 2023

كما إلتقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق ركن مهندس "عيسى سيف بن عبلان" رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية ، والفريق ركن طيار "سالم بن حمد بن محمد بن عقيل النابت" رئيس أركان القوات المسلحة القطرية وجرى خلال اللقاءات بحث علاقات التعاون العسكرى وسبل تعزيزها فى المجالات الدفاعية والعسكرية كذلك تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الإهتمام المشترك.

حضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة والوفود العسكرية المرافقة للسادة وزراء الدفاع ورؤساء الأركان.

إيديكس 2023

كما قام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بجولة تفقدية لأجنحة المعرض إطمئن خلالها على مستوى التنظيم والتفاعل بين الزائرين والشركات العارضة.

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معرض أيديكس 2023 معرض ايديكس أيديكس 2023 وزير الدفاع الفريق أول محمد زكى القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر

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