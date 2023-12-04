إبراهيم عيسى: فض الهدنة في غزة استخفاف بالضحايا من إسرائيل وحماس

أكد الإعلام إبراهيم عيسى، أن فض وإنهاء الهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار في غزة بين حركة حماس وإسرائيل وعودة العدوان الإسرائيلي بشكل أكبر عدوانية ووحشية يعني تتطور ومتغير على الأرض لابد أن نبني عليها التصورات الجديدة.

حديث حول قطاع غزة



وأشار "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أننا نفهم أن المحلل السياسي العربي وضع في اعتباره في الصراع العربي الإسرائيلي أن إسرائيل لا تحتمل الخسائر البشرية وهو تصور بشع، وهو حديث "تسخيفي" وانتقاص من قدر الشعب الفلسطيني وإعلاء من شأن قدر الشعب الإسرائيلي.

وأضاف ابراهيم عيسى، أن ما شهدناه من خرق وفض الهدنة من قبل حماس أو إسرائيل بدون النظر إلى موقف الوسطاء في هذه الهدنة استخفاف بالضحايا وهي لصالح أهداف نتنياهو وحماس ولا يريدوا التنازل عنها، موضحا أن مقاومة حماس هي مقاومة عدمية لم تنتصر انتصار ويغرثون دائمًا فكرة الموت، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني يطلب الحياة على هذه الأرض ويستحق الحياة.