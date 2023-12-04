عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إبراهيم عيسى: فض الهدنة في غزة استخفاف بالضحايا من إسرائيل وحماس

الإعلامي إبراهيم
الإعلامي إبراهيم عيسى

أكد الإعلام إبراهيم عيسى، أن فض وإنهاء الهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار في غزة بين حركة حماس وإسرائيل وعودة العدوان الإسرائيلي بشكل أكبر عدوانية ووحشية يعني تتطور ومتغير على الأرض لابد أن نبني عليها التصورات الجديدة.

حديث حول قطاع غزة 


وأشار "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أننا نفهم أن المحلل السياسي العربي وضع في اعتباره في الصراع العربي الإسرائيلي أن إسرائيل لا تحتمل الخسائر البشرية وهو تصور بشع، وهو حديث "تسخيفي" وانتقاص من قدر الشعب الفلسطيني وإعلاء من شأن قدر الشعب الإسرائيلي.

وأضاف ابراهيم عيسى، أن ما شهدناه من خرق وفض الهدنة من قبل حماس أو إسرائيل بدون النظر إلى موقف الوسطاء في هذه الهدنة استخفاف بالضحايا وهي لصالح أهداف نتنياهو وحماس ولا يريدوا التنازل عنها، موضحا أن مقاومة حماس هي مقاومة عدمية لم تنتصر انتصار ويغرثون دائمًا فكرة الموت، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني يطلب الحياة على هذه الأرض ويستحق الحياة.

إبراهيم عيسى حماس غزة وقف إطلاق النار الهدنة الإنسانية قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسرائيل تعلن شرطين لإنهاء الحرب على غزة فورا

لأول مرة| الجيش المصري يفاجئ العالم ويكشف عن أسطول طائرات بدون طيار حديثة يمتلكها .. فيديو وصور

سافرت بدونه.. خلاف حاد بين شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب في السعودية

بفستان جريء.. إطلالة صادمة لفنانة فلسطينية شهيرة بمهرجان البحر الأحمر

المدرب مش طايقه.. نجم الأهلي يكشف مفاجأة مدوية عن إمام عاشور

سعر الذهب اليوم الإثنين 4 -12-2023

زيادة في الأمطار .. الأرصاد تعلن موعد الموجة الجديدة

4 لاعبين من الأهلي.. تفاصيل إخلاء سبيل حسين الشحات في قضية الشيبي

موضوعات متعلقة

أمطار تصل للسيول.. الأرصاد تحذر سكان هذه المناطق من حالة الطقس

تحول مفاجئ.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن انخفاض درجات الحرارة

خبير إعلام رقمي تكشف طرق إسرائيل في التضليل لتصديق روايتهم بشأن غزة

عائلة حافظ وقادر.. رئيس الهيئة العربية للتصنيع يكشف عن 5 مجموعات جديدة في إيديكس 2023

خبير استراتيجي: قوة الجيش المصري سلاح ردع لمن يحاول تهديد أمننا القومي

خبير استراتيجي: مصر استفادت بقوة من نسخ معرض إيديكس الماضية

رئيس بيت العائلة في الرياض: مصريون قطعوا مسافة 1200 كم للتصويت بانتخابات الرئاسة

رئيس الجالية المصرية في ألمانيا: تواجدنا أمام مقرات الانتخابات الرئاسية قبل فتحها

ترشيحاتنا

الزراعة: مصر الأولى عالميا في تصدير البطاطس.. والرابعة في إنتاج الثوم

لماذا أمر النبي بالنوم في الظلام ليلا؟.. للحماية من شرور 4 شياطين

بمشاركة حجازي.. الاتحاد السعودي يفوز على سباهان أصفهان الإيراني بدوري أبطال أسيا

اجتماع عاجل لـ مجلس الحرب الإسرائيلي في تل أبيب

مصطفي البرغوثي: الأماكن الآمنة في فلسطين أكاذيب .. والاحتلال حول غزة لجحيم

إبادة جماعية.. أول رد من النواب عن انقطاع الاتصالات والإنترنت في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان بسيط.. ابنة مفيدة شيحة تجذب إعجاب متابعيها في حفل خطوبتها|شاهد

خطوبة ابنة مفيدة شيحة والإعلامية تعلق: الاختيار الثاني الأفضل

حتى المياه.. مقطع فيديو مؤثر لشاب من غزة.. ماذا قال؟

ظهر مبتسما.. شاهد آخر صورة لـ أشرف عبد الغفور قبل وفاته المروعة

فيديو

قلم الشيبي.. ماذا قررت النيابة بشأن حسين الشحات في واقعة لاعب بيراميدز/فيديوجراف

لأول مرة| الجيش المصري يفاجئ العالم ويكشف عن أسطول طائرات بدون طيار حديثة يمتلكها .. فيديو وصور

بسبب الثلوج .. تجمد طائرة وإلغاء الرحلات الجوية وانقطاع الكهرباء في أوروبا

زلزال عنيف يضرب تركيا والسكان يفرون للشوارع.. ومخاوف من تكرار الكارثة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

اﻟﻤﺰﻳﺪ