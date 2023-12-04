إبراهيم عيسى: إسرائيل مقطعة البطاقة ومش هممها سمعتها أو الضغط الدولي

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن ما يظهر على ألسنة الجميع الآن في المؤتمرات هو الإدانة الدولية لما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من قصف للمدنيين في غزة وقتل النساء والأطفال، وسخر قائلا: "إسرائيل مقطعة البطاقة ومش هممها سمعتها أو الضغط الدولية".

حديث حول ما يحدث في غزة

وأضاف "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن إسرائيل ترى الآن تنفيذ ما تريده ومن ثم إنها قادرة على تغير موازين الأمور، موضحًا أن إسرائيل لا يفرق معها الخسائر البشرية وأن الحكومة الإسرائيلية مستعدة للخسائر البشرية وهو ما تم عرضه على الشارع الإسرائيلي ويقبله الآن.

وتابع: إنها معادلات جديدة على الأرض، والحديث عن إطلاق الأسرى هناك عمليات أسر تتم للفلسطينيين في الضفة الغربية كل ليلة ووصل العدد منذ 7 أكتوبر إلى الآن لـ3600، مضيفًا أنه مع البعض عن خروج الأسرى يموت الآلاف ويزيد التدمير في قطاع غزة.

وأوضح أنه لا يجب أن يكون ثمن خروج الأسرى الفلسطينيين هو قتل الأطفال والنساء، مشددًا على أن هذا لو فكر أو خيال الشعب الفلسطيني بأن يكون تحرير الأسرى مقابل قتل الأطفال في غزة لابد أن يراجع نفسه وهذا ليس منهج الشعب الفلسطيني على الإطلاق.