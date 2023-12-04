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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صفقة بالمليارات.. رابطة الدورى الإنجليزى تعلن بيع حقوق البث

الدوري الانجليزي
الدوري الانجليزي

عقدت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، صفقة قياسية لنقل المباريات على الصعيد المحلي بقيمة 6.7 مليار جنيه إسترليني لمدة 4 أعوام ابتداء من موسم 2025-2026، وذلك وفق ما أعلنت الإثنين.

وترجح التقارير أن العقد الحالي، البالغة مدته 3 أعوام، بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني.

وقال الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الممتاز ريتشارد ماسترز إن "نتيجة هذه العملية تؤكد قوة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهذه شهادة لأنديتنا واللاعبين والمدربين الذين يواصلون تقديم كرة القدم الأكثر تنافسية في العالم في ملاعب ممتلئة، وللمشجعين الذين يخلقون أجواء لا مثيل لها كل أسبوع".


واحتفظت شبكتا "سكاي سبورتس" و"تي أن تي سبورتس" بحقوقهما في عرض المباريات مباشرة على الصعيد المحلي، فيما باتت "أمازون" خارج الحسابات.

وقال ماسترز "باعتبارهما شريكين قيمين منذ زمن طويل، تشتهر سكاي سبورتس وتي إن تي سبورتس بتقديم تغطية وبرامج عالمية المستوى".

وأضاف "لقد استمتعنا بعدد قياسي من الجماهير والحضور في المواسم الأخيرة، ونعلم أن ابتكارهما (سكاي سبورتس وتي أن تي سبورتس) المستمر سيدفع المزيد من الأشخاص لمشاهدة ومتابعة الدوري الإنجليزي الممتاز".

ولأول مرة، ستنقل مباشرة جميع المباريات، باستثناء تلك المقررة في الساعة الثالثة من بعد ظهر أيام السبت.

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