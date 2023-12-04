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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفير اليونان بالقاهرة: نقدر طريقة مصر لتعاملها مع الأزمة الحالية في غزة

سفير اليونان بالقاهرة
سفير اليونان بالقاهرة نيقولاوس باباجيورجيو

أعرب سفير اليونان بالقاهرة نيقولاوس باباجيورجيو، عن تقديره لمصر في طريقتها تعاملها مع الأزمة الحالية بسبب الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، مؤكدا أنها أبحرت بحكمة عبر المياه الصعبة والمضطربة، ومطالبا بأن يسود الهدوء والسلام بشكل دائم في الأراضي الفلسطينية. 


جاء ذلك في كلمة السفير التي ألقاها مساء اليوم /الاثنين/ في الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة مرور مائة عام علي مولد الفنانة اليونانية ماريا كالاس، بحضور وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، ولفيف من كبار الشخصيات والسفراء الأجانب المعتمدين لدى مصر، في دار الأوبرا بالقاهرة. 


وقال السفير اليوناني إن حدث الليلة يمثل لحظة رائعة للتعاون بين سفارة اليونان ودار الأوبرا للاحتفال بمئوية مولد الفنانة اليونانية ماريا كالاس، معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون في المستقبل مع دار الأوبرا المصرية.
 

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