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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبير سياحي: حرب غزة لها تأثير سلبي على القطاع بمصر بخسائر 40%

قطاع غزة
قطاع غزة

أكد إيهاب عبدالعال، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة سابقًا، أن حرب غزة لها تأثير سلبي على قطاع السياحة في مصر، مشيرا إلى أن السائح الأمريكي هو السائح رقم 3 في مصر وهبطت نسب السياح الأمريكان بسبب حظر سفرهم إلى المنطقة.

حديث حول قطاع السياحة 

وأضاف "عبدالعال"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن السياحة في فترة الشتاء سياحة ثقافية أكثر منها سياحة شاطئية تأتي من أوروبا، موضحًا أن نسبة السياحة الثقافية على مستوى العالم 9% ومصر تحقق منها مصر 13%، مؤكدا أن الحرب في غزة كان لها تأثير سلبي على السياحة الثقافية والترفيهية، موضحًا أن هذه الخسائر تصل لـ40% بسبب تراجع أعداد السائحين الأمريكيين والأوربيين في الفترة الأخيرة.

وأوضح أنه تم الطلب من هيئة ترشيد السياحة والتعايش مع السياح من خلال أحاديث داخل الفنادق من خلال المرشدين السياحيين، وحققت نتائج جيدة من تخفيف عملية كسر الحجز، مشيرا إلى أن منطقتا شرم الشيخ والغردقة شهدتا تراجعا في الإقبال السياحي بها منذ اندلاع الحرب على غزة.

وتابع: "الاستثمار في قطاع السياحة لا ينضج ومن المفترض أن يكون هناك تعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا المجال"، موضحًا أنه مع بداية الموسم الشتوي كانت هناك أزمة في العمالة السياحية المدربة، دورة الاستثمارات في السياحة وعوائدها أسرع من أي مجال أو قطاع أخر.

السياحة غزة إبراهيم عيسى القاهرة والناس الشتاء

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