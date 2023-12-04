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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

النيل للمجمعات الاستهلاكية: لا توجد أزمة سكر..وإقبال المواطنين على الشراء بكثرة غير مبرر

السكر
السكر

أكد المهندس عادل رشدي، العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، أنه كان يتم في الأيام العادية ضخ 150 طن سكر للمجمعات الاستهلاكية، ولم تكن هناك أزمة في السكر، ولكن شائعة تم إطلاقها أدت إلى التزاحم على المجمعات الاستهلاكية.

وقال رشدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، إنه تم العمل على ضخ  400  طن من السكر يوميا على مستوى القاهرة والجيزة، مؤكدا أننا نعمل على خدمة 6 ملايين اسرة شهريا.

وتابع  العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، أن عددا من المجمعات الإستهلاكية، كان بها 3000 طن، ولكن تم الإنتهاء منها في ساعة واحدة، معلقا “سبب ازمة السكر نفسي لدى المواطنين، لأنه هناك إقبالا غير طبيعي”.

 

 22 جنيها

وأشار عادل رشدي إلى أن الأرز متوفر أيضا ولا توجد أزمة فيه، مؤكدا أن أسعار الأرز تتراوح ما بين 20 إلى 22 جنيها.

شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية المهندس عادل رشدي سكر المجمعات الإستهلاكية أزمة السكر

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