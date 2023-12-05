طلعت عبد القوي: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني.. ومصر لن تتنازل عن حبة رمل في سيناء

حل طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ضيفا على الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد".



ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

طلعت عبد القوي: 975 قاطرة مساعدات أرسلها التحالف الوطني لأهل غزة

أكد النائب طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، أن هناك أكثر من 58 مليون مواطن سيستفيدون من مبادرة حياة كريمة، موضحًا: «مشروع حياة كريمة عاوز مجلدات علشان نكتب فيها كم التطوير اللي حصل في محافظات مصر».

وتابع: 975 قاطرة مساعدات تم إرسالها لأهل غزة، أو ما يعادل نحو 12 طن مساعدات أرسلها التحالف الوطني، وهذه الكمية تصل إلى 80% من إجمالي المساعدات المرسلة لأهل غزة.

برلماني: مصر لن تتنازل عن حبة رمل في سيناء.. فيديو

قال النائب طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن مصر تكبدت 450 مليون دولار خسائر من أجل مواجهة الإرهاب.

وأكد النائب طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن عملية التنمية في سيناء كلفت الدولة نحو 610 مليارات جنيه، ولن تتنازل مصر عن حبة رمل في سيناء، مشيرًا إلى أن مصر مستمرة في عملية التنمية والبناء.



برلماني: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني.. فيديو

أكد النائب طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية واجب وطني.

وقال النائب طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي،": "أطلقنا مبادرة اسمها "إنزل شارك صوتك مهم" لتشجيع المشاركة في الانتخابات الرئاسية".



برلماني يشيد بالمشاركة الكبيرة من المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية

أشاد النائب طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالمشاركة الكبيرة من المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، قائلا: "بيحبوا بلدهم".

وقال النائب طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي،: "ما حدث من المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية ليس مفاجأة بالنسبة لي لأن المصريين في الخارج يحبون بلدهم".



عضو التحالف الوطني: مبادرة "انزل شارك" هدفها تشجيع المواطنين على النزول للانتخابات

قال النائب طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن الوطني للعمل الأهلي يعكف على خطة لمساعدة ذوي الهمم وكبار السن لدخول لجان الانتخابات الرئاسية بسهولة ويسر، بالإضافة إلى تخصيص أماكن انتظار للمواطنين للجلوس فيها لتفادي تكدس المواطنين على اللجان.

وأضاف النائب طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي،: "مبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي لن تكون ملزمة بعملية الصمت الانتخابي، ولأن مبادرة «أنزل شارك» هدفها تشجيع المواطنين على النزول للانتخابات".

النائب طلعت عبد القوي: مصر رقم 18 على مستوى العالم في الطرق.. فيديو

قال النائب طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن مصر تتميز بموقعها الجغرافي، معقبا: "موقع مصر بين 3 قارات".

وأضاف النائب طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي،: "مصر كانت تحتاج إلى موانئ ومطارات وطرق"، لافتا: "مصر أصبحت رقم 18 على مستوى العالم في الطرق".