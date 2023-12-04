برلماني: مصر لن تتنازل عن حبة رمل في سيناء.. فيديو

قال النائب طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن مصر تكبدت 450 مليون دولار خسائر من أجل مواجهة الإرهاب.



وأضاف النائب طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الدولة كانت تعمل بيد؛ للقضاء على الإرهاب، واليد الأخرى تبني، ولا توجد دولة في العالم تقوم بمثل هذه الأمور".

وأكد النائب طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن عملية التنمية في سيناء كلفت الدولة نحو 610 مليارات جنيه، ولن تتنازل مصر عن حبة رمل في سيناء، مشيرًا إلى أن مصر مستمرة في عملية التنمية والبناء.

