عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني: مصر لن تتنازل عن حبة رمل في سيناء.. فيديو

النائب طلعت عبد القوي
النائب طلعت عبد القوي

قال النائب طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن مصر تكبدت 450 مليون دولار خسائر من أجل مواجهة الإرهاب.

txt

برلماني: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني.. فيديو

txt

برلماني يشيد بالمشاركة الكبيرة من المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية


وأضاف النائب طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الدولة كانت تعمل بيد؛ للقضاء على الإرهاب، واليد الأخرى تبني، ولا توجد دولة في العالم تقوم بمثل هذه الأمور".

 

وأكد النائب طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن عملية التنمية في سيناء كلفت الدولة نحو 610 مليارات جنيه، ولن تتنازل مصر عن حبة رمل في سيناء، مشيرًا إلى أن مصر مستمرة في عملية التنمية والبناء.
 

أحمد موسى التحالف الوطني للعمل الأهلي الانتخابات الرئاسية الإعلامي أحمد موسى المشاركة فى الانتخابات الرئاسية التنمية في سيناء سيناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسرائيل تعلن شرطين لإنهاء الحرب على غزة فورا

شوبير يصدم جماهير الأهلي باستبعاد ثلاثي الفريق عن كأس العالم للأندية

لأول مرة| الجيش المصري يفاجئ العالم ويكشف عن أسطول طائرات بدون طيار حديثة يمتلكها .. فيديو وصور

سافرت بدونه.. خلاف حاد بين شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب في السعودية

بطاقة الخدمات المتكاملة.. خطوات استخراجها وأنواع الإعاقات المسموح بها

بفستان جريء.. إطلالة لفنانة فلسطينية شهيرة بمهرجان البحر الأحمر

زيادة في الأمطار .. الأرصاد تعلن موعد الموجة الجديدة

سعر الذهب اليوم الإثنين 4 -12-2023

ترشيحاتنا

وزير التربية والتعليم: تلقيت نبأ تلكيفي بمسئولية كبيرة

رمضان عبد المعز: لما تلاقي زوجتك متعصبة سيبلها البيت لغاية ما تهدى

دار الإفتاء: يجوز للأم حمل طفلها أثناء الصلاة

مدرعات جديدة تنضم لعائلة "التمساح".. صدى البلد داخل جناح مجمع الصناعات الهندسية لإدارة المركبات| صور

سرايا القدس تعلن تكبيد قوات الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة في غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين خلال "معارك عنيفة" شمال غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بخط يده.. الطفل عمر مكي يؤلف كتابًا عن فلسطين|صور

منظومة حارس وتوليد النبضة الكهرومغناطسية| مصر تكشف لأول مرة عن سلاح مجابهة الطائرات بدون طيار.. فيديو وصور

بفستان بسيط.. ابنة مفيدة شيحة تجذب إعجاب متابعيها في حفل خطوبتها|شاهد

خطوبة ابنة مفيدة شيحة والإعلامية تعلق: الاختيار الثاني الأفضل

فيديو

جند السماء.. انتشار بكتيريا الشيغيلا بين جنود الاحتلال في قطاع غزة /فيديوجراف

منظومة حارس وتوليد النبضة الكهرومغناطسية| مصر تكشف لأول مرة عن سلاح مجابهة الطائرات بدون طيار.. فيديو وصور

قلم الشيبي.. ماذا قررت النيابة بشأن حسين الشحات في واقعة لاعب بيراميدز/فيديوجراف

لأول مرة| الجيش المصري يفاجئ العالم ويكشف عن أسطول طائرات بدون طيار حديثة يمتلكها .. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

اﻟﻤﺰﻳﺪ