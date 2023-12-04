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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عضو التحالف الوطني: مبادرة "انزل شارك" هدفها تشجيع المواطنين على النزول للانتخابات

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قال النائب طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن الوطني للعمل الأهلي يعكف على خطة لمساعدة ذوي الهمم وكبار السن لدخول لجان الانتخابات الرئاسية بسهولة ويسر، بالإضافة إلى تخصيص أماكن انتظار للمواطنين للجلوس فيها لتفادي تكدس المواطنين على اللجان.

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وأضاف النائب طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "مبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي لن تكون ملزمة بعملية الصمت الانتخابي، ولأن مبادرة «أنزل شارك» هدفها تشجيع المواطنين على النزول للانتخابات".

 

وأشار النائب طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى أن أن نتيجة الانتخابات النهائية وإعلان الفائز من اختصاص الهيئة الوطنية للانتخابات..

 

وأوضح أن الانتخابات الرئاسية واختيار الرئيس المناسب رسالة قوية للعالم، كما أن اختيار الرئيس المناسب سيكمل عملية البناء والتنمية.

عضو التحالف الوطني

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