مجموعة بحثية تكشف تزايد النفوذ الروسي في بوركينا فاسو

نشرت مجموعة "All Eyes on Wagner"، دراسة عن بوركينا فاسو اليوم الاثنين 4 ديسمبر الجاري، تكشف تزايد النفوذ الروسي في البلد الواقع في غرب أفريقيا.

وأشارت المجموعة البحثية مفتوحة المصدر التي توثق النفوذ الروسي في إفريقيا، إلى تسارع الوجود الروسي في واجادوجو، التي وضعت نفسها تحت إشراف موسكو، منذ انعقاد القمة الروسية الإفريقية في سانت بطرسبرج في يوليو الماضي.

وأوضح تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية، أنه في 10 نوفمبر الماضي، شوهد حوالي عشرين رجلاً يرتدون الزي العسكري الروسي في مطار واجادوجو وكانت طائرة عسكرية قد هبطت قبل قليل وأشارت مجلة Jeune Afrique منذ ذلك الحين إلى أنهم يقيمون في فندق لانكستر في منطقة واجا 2000 وأن مهمتهم كانت حماية الكابتن إبراهيم تراوري.