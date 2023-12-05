حازم عمر: نحن الآن في انتخابات 2024 نمهد البنية التحتية لـ 2030



قال المرشح الرئاسي حازم عمر أنه يعتبر نفسه مرشحاً إصلاحياً في الانتخابات الرئاسية وأنه لم يواجه أي قيود في عملية الترشح لمارثون الانتخابات الرئاسية وأن أجهزة الدولة التزمت الحياد والدليل أن كافة المرشحين من كافة الاطياف تقدموا ولم يواجهوا اية عراقيل



تابع في لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON : " كل ما يحدث الان في ترسيخ فكرة الانتقال السلمي لسللطة والديموقراطية ووممارسة السياسة دون استقطاب سوف ينعكس على الانتخابات الرئاسية القادمة 2030 "



مواصلاً : " كل ما يحدث هو تجهيز للبنية التحتية للممارسة العمل السياسي في إنتخابات 2030 المهمة وهل هنلعب تاني في الدستور ؟ لتقاطعه الحديدي : معرفش ده سؤال ليه أنت موافق نعدل تاني الدستور ؟ ليرد : لازم نعمل الاساسان وميانفعش أفضل رد فعل ولا أجهز البنية التحتية عمالين نتكلم في الديكورات وسايبين الاساس ؟



لتقاطعه الحديدي : هل تعتبر هذه الانتخابات تمهيداً لك لخوضك لانتخابات 2030 ؟ ليرد قائلاً : لا لو مش جاهز لتولي المسؤولية ماعملهاش