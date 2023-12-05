اخبار مصر.. مصر تكشف عن أسطولها الجوي الجديد من الطائرات بدون طيار

اخبار مصر .. اتخذت مصر خطوات كبيرة فيما يخص بناء أنواع مختلفة من الطائرات بدون طيار بتصنيع مصري 100%، وهو ما تم عرضه في مناطق عرض الطائرات بدون طيار بمعرض إيديكس 2023... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

لأول مرة| الجيش المصري يفاجئ العالم ويكشف عن أسطول طائرات بدون طيار حديثة يمتلكها .. فيديو وصور

في ظل التنامي الكبير في أساليب الحروب والقتال الحديثة، اتجه العالم مؤخرًا نحو الاعتماد على الطائرات بدون طيار أو ما يُعرف بـ "المُسيرات"، حيث أصبح منها العديد من الإصدارات ذات المدايات المختلفة، وهو ما أضاف تحدي جديد أمام الجيوش العالمية.

مدرعات جديدة تنضم لعائلة "التمساح".. صدى البلد داخل جناح مجمع الصناعات الهندسية لإدارة المركبات| صور

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، افتتاح فعاليات المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023، وذلك في مركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، كما تفقد الرئيس السيسي أجنحة المعرض الدولي، مشيدا بالمنتجات المصرية المعروضة التي تضاهي المنتجات العالمية.

استقبال الرئيس السيسي للمديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي.. يتصدر موضوعات مجلة Malr

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، العدد الثاني عشر من مجلتها الشهرية «MALR»، عدد شهر ديسمبر ٢٠٢٣، والتي يشرف عليها ويعدها مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، تحت شعار : " كلمة من قلب الديوان"، حيث تقدم المجلة خلال هذا العدد، عددا من الموضوعات والتقارير الزراعية الهامة، ومن بينها التوصيات الخاصة بزراعة محصول القمح.

رئيس الوزراء: حوكمة الإجراءات المتعلقة بالتغذية المدرسية لتقديم وجبة متكاملة للطلاب

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة مستجدات الموقف الحالي لمنظومة التغذية المدرسية، بحضور كل من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور إسماعيل حداد، الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، واللواء تيمور أبو المجد، رئيس مجلس إدارة شركة سايلو فودز، واللواء خالد حمدي، مساعد وزير النقل، و علي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة، والدكتورة شيرين فكري، مساعد وزير البيئة لتطبيق السياسات البيئية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

بمنتدى شباب العالم.. ورشة عمل بعنوان "الخروج من دائرة الحرب للنمو الاقتصادي"

عقد منتدى شباب العالم ورشة عمل موسعة بعنوان "الخروج من دائرة الحرب إلى النمو الاقتصادي" لمناقشة آثار الحرب على التنمية الاقتصادية وتبعاتها من الخسارة الفورية للأرواح والممتلكات، وعدم الاستقرار، وإعاقة النمو الاقتصادي طويل الأجل.

انخفاض درجات الحرارة وسيول .. الأرصاد تحذر من الطقس غدا

تشهد حالة الطقس غدا الثلاثاء، انخفاض في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، يصاحبها عودة لفرص سقوط الأمطار الغزيرة على مناطق متفرقة وعودة نشاط الرياح على مناطق أخرى أيضا.

منظومة حارس وتوليد النبضة الكهرومغناطسية| مصر تكشف لأول مرة عن سلاح مجابهة الطائرات بدون طيار.. فيديو وصور

اتجهت الجيوش العالمية مؤخرًا الاعتماد على الطائرات بدون طيار أو ما يُعرف بـ "المُسيرات"، والي ظهرت في العديد من مسارح العمليات المختلفة على مستوى العالم، مما دعى إلى تصنيع مُنظومات لمُجابهة تلك المُسيرات، وكانت مصر من ضمن تلك الدول التي فطنت لهذا التحدي الكبير، وقامت بتصنيع عدد مختلف من المنظومات لمجابهة الطائرات بدون طيار على مستوى اختلافها وإمكانيتها.

الزراعة: مصر الأولى عالميا في تصدير البطاطس.. والرابعة في إنتاج الثوم

افتتحت فعاليات الدورة التدريبية القطرية في مجال "استخدام الممارسات الزراعية الجيدة لمحاصيل الخضر خضرية التكاثر بغرض زيادة الإنتاج والتصدير وسبل مواجهة التغيرات المناخية"، اليوم الاثنين، التي ينفذها معهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية بالجيزة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية من خلال المكتب الإقليمي الأوسط العربي، خلال الفترة 4 -7 /12/2023م، تحت رعاية الدكتور أيمن محمود حمودة – مدير المعهد، والدكتور رمضان محمد محمد – وكيل المعهد للأرشاد والتدريب، والدكتور السيد ابوالخير – رئيس القسم.

محبوب رع | أسرار أقدم مومياء ملكية عثر عليها في مصر "خاص"

متحف إيمحتب يصحكبك في جولة من الأسرار والإثارة والتشويق بين قاعاته خاصة تلك القطعة النادرة من أقدم مومياء في الحضارة المصرية للملك لمري رع رابع ملوك الاسرة السادسة وتعني محبوب رع ، بالإضافة الي موضعاته الثلاثة الثرية ، لتعيش واقع منسوج بسيناريو عرض عالمي ، يسحبك نحو رحلة من نوع خاص لإكتشاف الطرز المعمارية والفنية بسقارة مرورا بتطور أساليب الدفن ومقتنياتها في العصور المصرية القديمة .

الرئيس القبرصي يزور القاهرة غدًا لإجراء مباحثات مع السيسي

يصل الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، غدا الثلاثاء، إلى مصر، في زيارة يجرى خلالها مباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تحالف جديد لتطوير منظومة المدفوعات البنكية في الشرق الأوسط وأفريقيا

تعاونت ماستركارد مع شركة المصرية للمدفوعات الرقمية بهدف تطوير منظومة المدفوعات في البنوك والمؤسسات غير المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

هل يمكن نقل عداد الكهرباء من سكني القديم إلى الجديد.. اعرف المستندات

هل يمكن نقل عداد الكهرباء الخاص بى من منزلى القديم الى بيتى الجديد ، سؤال يطرحه بعض المواطنين عند الانتقال لسكن آخر، فهل بجوز نقل عداد الكهرباء من مكان لمكان آخر.

قنابل ومسيرات وصواريخ.. مشاركة متميزة للهيئة العربية للتصنيع في إيدكس 2023

حرصت الهيئة العربية للتصنيع على المشاركة في فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيدكس 2023" فى دورته الثالثة، والذي تنظمه القوات المسلحة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال الفترة خلال الفترة من 4 وحتى 7 ديسمبر 2023، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

خبير أثري: ملوك المصريين القدماء اتخذوا ألقابًا تدل على علاقاتهم بالآلهة

قال الخبير الآثري والمتخصص في علم المصريات أحمد عامر: إن ملوك المصريين القدماء اتخذوا ألقابًا تدل على علاقاته المختلفة بالآلهه والآلهات، والألقاب الكامله للملك خمسه، يتبع كل منها إسم أو كنيه يوضح حق الملك الإلهي في حكم مصر كبلد واحد، وقد سجلتها الآثار كامله منذ عهد الدولة الوسطي، فقد أشارت آثار العصر العتيق إلي ثلاثة ألقاب فقط، وأضيف ألقاب الرابع والخامس في عهد الدولة القديمة، فنجد اللقب الأول وهوأقدم ألقاب الملك ويعرف اللقب "الحوري".

إيديكس 2023.. مصر تؤكد مكانتها كمركز رئيسي للصناعات الدفاعية والعسكرية

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، افتتاح فعاليات المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"، وذلك في مركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وزير النقل : لا استيراد للأتوبيسات .. ودعم الصناعات الوطنية

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة «سوبر جيت»، حيث شهد الاجتماع اعتماد قائمة المركز المالي والحسابات الختامية للشركة، وتقرير مجلس الإدارة، ، وتقرير مراقب حسابات الشركة، إضافة الى تقرير مراقب الحسابات للجهاز المركزي للمحاسبات .

إيديكس 2023.. مصر تستعرض أحدث ما توصلت إليه في الصناعات الدفاعية والعسكرية|صور

نشر المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، صور افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023.

مدبولي: نولي أهمية كبيرة للاستثمار في القطاع السياحي خاصة في غرب القاهرة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية بين شركة "بالم هيلز للتعمير" وشركة "ماريوت الدولية" للتعاون من أجل تطوير فندق فاخر تحت اسم العلامة التجارية "الريتز كارلتون بالم هيلز" في منطقة غرب القاهرة، وذلك بحضور أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار.