عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خبير أثري: ملوك المصريين القدماء اتخذوا ألقابًا تدل على علاقاتهم بالآلهة

الإله في العصر القديم
الإله في العصر القديم

قال الخبير الآثري والمتخصص في علم المصريات أحمد عامر: إن ملوك المصريين القدماء اتخذوا ألقابًا تدل على علاقاته المختلفة بالآلهه والآلهات، والألقاب الكامله للملك خمسه، يتبع كل منها إسم أو كنيه يوضح حق الملك الإلهي في حكم مصر كبلد واحد، وقد سجلتها الآثار كامله منذ عهد الدولة الوسطي، فقد أشارت آثار العصر العتيق إلي ثلاثة ألقاب فقط، وأضيف ألقاب الرابع والخامس في عهد الدولة القديمة، فنجد اللقب الأول وهوأقدم ألقاب الملك ويعرف اللقب "الحوري" نسبة إلي إله الدولة الصقر "حورس"، وقد ظهر منذ عهد الملك العقرب، حيث سجل هذا اللقب داخل ما أصطلح علي تسميته بواجهة القصر "السرخ" التي يعلوها صورة الإله "حورس"، أما اللقب الثاني فقد ظهر منذ العصر العتيق وهو اللقب "النبتي" وهو يُشير إلي السيدتين الإلهه "وادجيت" حامية الشمال وكانت تمثل علي هيئة ثعبان الكوبرا، والإلهه "نخبت" وتمثل علي هيئة طائر الرخمة أو العقاب حامية الجنوب، وقد يدل هذا اللقب أن الآلهتيين الحامتيين للدلتا وللصعيد قد أتحدتا للملك.
وأشار "عامر" أن اللقب الثالث كان "نيسوت_بيتي" أي المنتسب إلي نبات السوت، ويترجم عادًة ب "ملك الوجهين" القبلي والبحري، أي أن الملك قد جمع في نفسه جزأي مصر مستخدمًا الرمزين الخاصين بكل من الدلتا "النحله" والصعيد نبات "السوت"، وهذا اللقب غالبًا يسبق اسم الملك الموضوع داخل الخرطوش مباشرة، وهو في الوقت نفسه اسم العرش الذي يطلقه الملك علي نفسه عندما يجلس علي عرش مصر، وقد ظهر هذا اللقب منذ عهد الملك "دن" خامس ملوك الأسرة الأولي، أما عن اللقب الرابع فهو "سا_رع" والذي يعني "ابن إله الشمس رع"، وقد ظهر منذ عهد الملك "جدف_رع" ثالث ملوك الأسرة الرابعة، وهو يؤكد صلة الملك بإله الشمس "رع"، ويسبق هذا اللقب غالبًا اسم الملك الموضوع داخل الخرطوش والمعروف به منذ ولادته وهو الإسم العائلي للملك.
و

تابع "عامر" أن اللقب الخامس للملك هو "حر_نوب" والذي يعني "حورس الذهبي"، وقد سجلته آثار عصر الدولة القديمة وإن كان أصل إستعمال هذا اللقب في رأي جون ولسن مازال غامضًا حتي الآن، أما لقب "فرعون" صاحب أكثر الألقاب جدلًا بين الناس، فقد إشتق من الإصطلاح المصري القديم "بر_عا" أي "البيت الكبير" وكان في البداية يقصد به القصر الملكي أو الإدارة الحكومية، علي أنه إستعمل منذ بداية الدولة الحديئة خلال عهد الملك "تحوتمس الثالث" للدلاله علي الحاكم نفسه، وقد إنتقلت كلمة "فرعون" إلي الكتابات العبرانية ومنها إلي مفردات اللغة العربية.

المصريين القدماء الملك العصر العتيق آثار أحمد عامر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارته المتهشمة وصورة الوداع الأخير.. فاجعة وفاة أشرف عبد الغفور| القصة الكاملة

4 ساعات خطر على هؤلاء.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا من هذه الظاهرة اليوم

تحذير شديد اللهجة.. أنواع من المسكنات ممنوعة نهائيا في حالات الإنفلونزا

المدرب مش طايقه.. نجم الأهلي يكشف مفاجأة مدوية عن إمام عاشور

الذهب يقفز بقوة إلى أعلى قمة في التاريخ عالميا| وهذا سعر عيار21 الآن

5 صور لسيارة الفنان أشرف عبد الغفور تكشف تفاصيل الحادث.. شاهد

شاهد.. بكاء وانهيار ريهام عبد الغفور في جنازة والدها

شوبير يصدم جماهير الأهلي باستبعاد ثلاثي الفريق عن كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

حقيقة اعتذار الزمالك والأهلي عن المشاركة في كأس الرابطة

قرار عاجل من النيابة بحق المتهم بالتسبب في وفاة أشرف عبد الغفور

وزير النقل : لا استيراد للأتوبيسات .. ودعم الصناعات الوطنية

سعر البيع| قرار عاجل من الحكومة بشأن السكر.. إلزام المستوردين وفواتير إلكترونية| تفاصيل

سلاح الجو الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على مواقع جنوبي لبنان

20 صاروخا.. لبنان تمطر إسرائيل برشقات كثيفة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كاسات البسبوسة بالقشطة|بمذاق لايقاوم

نجوم الفن يدعمون ريهام عبد الغفور فى جنازة والدها .. صور

الفرق كبير.. عارضة أزياء بعباية ياسمين صبري تثير الجدل| شاهد

جمال شعبان: 7 أطعمة مفيدة لمرضى ضغط الدم المرتفع| تعرف عليها

فيديو

لم يكملوا أغنيتهم.. جنود الاحتلال يحتفلون بـ"شردناهم" ففوجئوا بصدمة مدوية| شاهد

على خطى أمريكا في العراق.. حكاية الكوتشينة الموزعة على جنود الاحتلال بغزة «فيديوجراف»

كلاكيت سادس مرة.. منع ظهور ريهام سعيد على الفضائيات

"سوف نبقى هنا".. الصحفيون يتحدون الظروف ويغنون في خيمتهم بغزة | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

اﻟﻤﺰﻳﺪ