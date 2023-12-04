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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

محبوب رع | أسرار أقدم مومياء ملكية عثر عليها في مصر "خاص"

أقدم مومياء في الحضارة
أقدم مومياء في الحضارة المصرية للملك لمري رع

متحف إيمحتب يصحكبك في جولة من الأسرار والإثارة والتشويق بين قاعاته خاصة تلك القطعة النادرة من أقدم مومياء في الحضارة المصرية للملك لمري رع رابع ملوك الاسرة السادسة وتعني محبوب رع ، بالإضافة الي موضعاته الثلاثة الثرية ، لتعيش واقع منسوج بسيناريو عرض عالمي ، يسحبك نحو رحلة من نوع خاص لإكتشاف الطرز المعمارية والفنية بسقارة مرورا بتطور أساليب الدفن ومقتنياتها في العصور المصرية القديمة .
ستشعر بمرورك عبر أكثر من 286 قطعة آثرية بـ متحف إيمحتب تغازلك بذلك الشعور ، لتطرح تساؤلات تدور في فلك العقل والذهن كيف للمصري القديم أن يستطيع أن يتفوق على العلم و العالم في عصرة القديم على علم هذا العصر الحالي وكيف بني حضارته التي أثرت العالم .

 أقدم مومياء في الحضارة المصرية للملك لمري رع


وفى إطار بحث "صدى البلد" ، عن تفرد متحف إيمحتب بوجود قطعة آثرية نادرة لأقدم مومياء في الحضارة المصرية للملك لمري رع ، تعمقنا في تفاصيل هذه المومياء عبر المسئول عن المتحف ليكشف لنا أسرار جديدة عنها ورحلتها من الاكتشاف حتى عرضها اليوم .

متحف إيمحتب


قال دكتور ممدوح فاروق مدير متحف إيمحتب ، أن المحتف يضم ضمن أقدم مومياء ملكية لمري رع رابع ملوك الاسرة السادسة ، والذى اكتشفة جاستون كاميلي تشارلز ماسبيرو عالم المصريات الفرنسي 1881 في الهرم ، و اتلتى وجدت خارج تابوت بازلت في هرمة ملفوفة بقطع كتان حديثة في هذا التوقيت والذى يشير الي انه قد حدث في عصر لاحق للملك .
أوضح دكتور ممدوح لـ"صدى البلد" ، أن طول أقدم مومياء ملكية لمري رع رابع ملوك الاسرة السادسة المتواجدة في متحف إيمحتب 155 سنتيمتر ،حيث حكم مابين 2287 حتى 2278 قبل الميلاد، التابوت عثر عليع في هرمة للاسرة السادسة و التي تكتب فيها نصوص متون الأهرام تكتب بشكل رأسي لحماية رحلة المتوفي في العالم الآخر.

 أقدم مومياء في الحضارة المصرية للملك لمري رع


تابع مدير متحف إيمحتب ، قائلا : أن حين عثر جاستون كاميلي تشارلز ماسبيرو عالم المصريات الفرنسي ،على مومياء الملك مري رع كانت بحالة سيئة ، والتحنيط التي ودت بها تحنيط ملكي ، ولكن يظل التساؤل هل المومياء للملك مري رع أم لملك أخر والتي وجدت في هرمة ، خاصة أن اكتشفها كان خارج التابوت البازلتي .
ووصف أن ما يظهر من مومياء الملك مري رع "محبوب رع" ، الوجه والقدم وباقي الجسد مغطي بالكتان ، وتم تمرميمها فيما بعد لتضع في متحف سقارة .
 

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متحف ايمحتب مري رع رابع ملوك الاسرة السادسة محبوب رع أقدم مومياء ملكية

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