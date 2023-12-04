لأول مرة| الجيش المصري يفاجئ العالم ويكشف عن أسطول طائرات بدون طيار حديثة يمتلكها .. فيديو وصور

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، افتتاح فعاليات المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023، وذلك في مركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، كما تفقد الرئيس السيسي أجنحة المعرض الدولي، مشيدا بالمنتجات المصرية المعروضة التي تضاهي المنتجات العالمية.

طائرات بدون طيار

في ظل التنامي الكبير في أساليب الحروب والقتال الحديثة، اتجه العالم مؤخرًا نحو الاعتماد على الطائرات بدون طيار أو ما يُعرف بـ "المُسيرات"، حيث أصبح منها العديد من الإصدارات ذات المدايات المختلفة، وهو ما أضاف تحدي جديد أمام الجيوش العالمية.

ولأن القوات المسلحة تواكب كل ما هو جديد في مجال التسليح العالمي، اتخذت مصر خطوات كبيرة فيما يخص بناء أنواع مختلفة من الطائرات بدون طيار بتصنيع مصري 100%، وهو ما تم عرضه في مناطق عرض الطائرات بدون طيار بمعرض إيديكس 2023.

وكان لـ "صدى البلد" جولة لتفقد تلك الطائرات التي تمتاز بالقدرات القتالية والاستطلاعية العالية، والتي أشاد بها الوفود العسكرية المختلفة التي تفقدتها.

الطائرة 30 يونيو

الطائرة 30 يونيو هي طائرة استطلاع بدون طيار، يُمكنها التصوير ليلاً ونهارًا، كما أنها مزدوة بمنظومة كهرومغناطسية ومنظومة sga، ويمكنها التحليق لمدة 14 ساعة.

الطائرة 30 يونيو

الطائرة 30 يونيو

الطائرة 30 يونيو

الطائرة 30 يونيو

الطائرة 6 أكتوبر

الطائرة 6 أكتوبر هي طائرة استطلاع بدون طيار، وتبلغ أقصى سرعة لها 260 كيلومتر/الساعة، ويمكنها أن تُحلق لمدة 30 ساعة متواصلة بمدى عمل 240 كيلومتر، كما أنها نموذج مطور من الطائرة بدون طيار 30 يونيو.

الطائرة 6 أكتوبر

الطائرة 6 أكتوبر

الطائرة 6 أكتوبر

الطائرة الهدفية طابا 1 وطابا 2

هي طائرة تسخدمها قوات الدفاع الجوي ولديها القدرة عاى اكتشاف وتتبع الاهداف الجوية ولها القدرة في تدمير القوات الجوية.

طابا1: تبلغ سرعة الطائرة طابا 1، 500 كيلومتر/الساعة، ويمكنها أن تحلق لمدة 50 دقيقة، ويبلغ أقصى ارتفاع لها 6 كيلومتر.

طابا 2: تبلغ سرعة الطائرة طابا 2، 850 كيلومتر/الساعة، ويمكنها التحليق حتى 8 ساعات.

الطائرة الهدفية طابا 1 وطابا 2

الطائرة الهدفية طابا 1 وطابا 2

الطائرة أحمس

الطائرة أحمس هي طائرة استطلاع بدون طيار، يصل مداها 240 كيلومتر/ الساعة، وأقصى سرعة لها 260 كيلومتر/ الساعة، ويمكنها العمل حتى ارتفع 7000متر.

الطائرة أحمس

الطائرة أحمس

الطائرة أحمس

معرض إيديكس 2023

وتستضيف مصر فعاليات المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023، ويقام المعرض خلال الفترة من 4 - 7 / 12 / 2023 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة لاستعراض أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة العسكرية فى البر والبحر والجو بمشاركة أكثر من 400 شركة عارضة من 46 دولة.

ويشارك فى فعاليات المعرض كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة فى مجال الصناعات الدفاعية بأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية، كما تملا دعوة وفود عسكرية رفيعة المستوى من أكثر من 100 دولة لزيارة المعرض، المتوقع أن يجذب ما يزيد عن 35 ألف زائر من قطاع الصناعات الدفاعية والمهتمين بمجال التسليح والصناعات الدفاعية والعاملين فى هذا المجال.

ويضم المعرض 22 جناحاً دولياً من "الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليونان والسعودية والإمارات العربية المتحدة والبرازيل ورومانيا وجمهورية التشيك وصربيا وسلوفاكيا وبلغاريا وأوكرانيا وكازاخستان وباكستان وأرمينيا والبوسنة والهرسك" بالإضافة إلى مصر.

ويتم تنظيم المعرض من قبل شركة AWE الشركة الدولية الرائدة فى تنظيم الأحداث الدولية الكبرى بالتعاون مع وزارة الدفاع ووزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع، كما يُعد معرض إيديكس 2023 هو الحدث الدفاعى والأمنى الوحيد فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والأكبر فى أفريقيا مما يوفر فرصة فريدة للزوار لمشاهدة أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة الدفاعية والمنتجات العسكرية.