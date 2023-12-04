الزراعة: مصر الأولى عالميا في تصدير البطاطس.. والرابعة في إنتاج الثوم

افتتحت فعاليات الدورة التدريبية القطرية في مجال "استخدام الممارسات الزراعية الجيدة لمحاصيل الخضر خضرية التكاثر بغرض زيادة الإنتاج والتصدير وسبل مواجهة التغيرات المناخية"، اليوم الاثنين، التي ينفذها معهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية بالجيزة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية من خلال المكتب الإقليمي الأوسط العربي، خلال الفترة 4 -7 /12/2023م، تحت رعاية الدكتور أيمن محمود حمودة – مدير المعهد، والدكتور رمضان محمد محمد – وكيل المعهد للأرشاد والتدريب، والدكتور السيد ابوالخير – رئيس القسم.



وقال الدكتور ايمن حمودة مدير معهد البساتين ان هذة الدورة تهدف إلي تسليط الضوء على أهمية محاصيل الخضر التى تتكاثر خضرياً والتى لها موقع على الخريطة التصديرية لمصر وتمتاز بإنتاجية وافرة تسمح بتغطية السوق المحلية وتصدير الفائض لما له من أهمية كبيرة على الناتج القومى المصرى فى ظل تغيرات مناخية تؤثر سلباً على إنتاجية تلك المحاصيل وتعرض الخريطة التصديرية لخطر التراجع نتيجة إنخفاض الإنتاج أو تأخره بشكل يمنع دخول تلك المحاصيل فى سباق التصدير العالمى.



ويختص قسم بحوث البطاطس والخضر خضرية التكاثر بمحاصيل الخضر التى تتكاثر خضرياً وهي البطاطس والثوم والفراولة والخرشوف والقلقاس والبطاطا والأسبرجس والكاسافا واليام.

وسوف يتم إبراز دور بعض محاصيل الخضر خضرية التكاثر التصديرية وهي البطاطس والفراولة والثوم والخرشوف والبطاطا وأهميتهما الإنتاجية والتصديرية والتطرق الى طرق مواجهة التأثيرات السلبية لبعض التغيرات المناخية على إنتاج تلك المحاصيل للمحافظة على إستمرارية الإنتاج من حيث الكمية والجودة والموعد بما يحفظ الميزة التنافسية التصديرية لمصر بين دول العالم.



وتبلغ مساحة زراعة البطاطس 549 الف فدان فى العروات الثلاث بمتوسط إنتاج للفدان 12 طن وبإجمالى إنتاج 6.7 مليون طن.



بينما بلغت مساحة الفراولة 51 الف فدان بمتوسط إنتاجية 16 طن للفدان بإجمالى إنتاج سنوى 663 الف طن.



فى حين بلغت مساحة الثوم 60 الف فدان بمتوسط إنتاج 10 طن للفدان بإجمالى إنتاجية 450 الف طن.

كذلك بلغت المساحة المنزرعة من البطاطا 38 الف فدان بمتوسط إنتاج للفدان حوالى 15 طن بإجمالى إنتاج 500 الف طن.



وأخيراً بلغت مساحة زراعة الخرشوف 40 الف فدان بمتوسط إنتاجية للفدان 12 طن بإجمالي إنتاجية 480 الف طن ( قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة 2021 ) .



وتعد البطاطس من أهم المحاصيل الغذائية الرئيسية بالعالم حيث تحتل المركز الرابع بعد القمح الذرة والأرز.

بطاطس مصر في الصدارة

وتحتل مصر المركز الثاني عشر من حيث حجم الإنتاج حيث تنتج البطاطس ما يعادل 32.31 % من إنتاج مصر من الخضر وتحتل البطاطس في مصر مركز الصدارة بالنسبة لمحاصيل الخضر التصديرية حيث يتم سنويا تصدير كمية تقدر بحوالي 871 ألف طن (2023) حيث تأتي مصر في المركز الخامس عالمياً من حيث التصدير.



واحتلت مصر المرتبة الأولى في تصدير البطاطس ومعدلات الأختراق السوقي لأسواق كل من روسيا الأتحادية، اليونان، ولبنان وأحتلت المرتبة الرابعة في السوق الإيطالي والمرتبة الثالثة في السوق الإماراتي خلال الفترة (2005- 2019).



وكذلك تعتبر مصر رابع دولة على مستوى العالم فى إنتاج الثوم، بينما هى الدولة الثانية على مستوى العالم فى إنتاج الخرشوف بعد إيطاليا وتتفوق على فرنسا وأسبانيا وهولندا فى الإنتاج والتصدير سواءً طازج أو معلب وتعتبر السوق الأوروبية ممثلة فى إيطاليا وفرنسا وأسبانيا، وكذلك تركيا ولبنان هى سوق واعدة لإستيراد الخرشوف من مصر.



لذلك فموضوعات الدورة التى سوف يتم تقديمها للسادة المتدربين إنتاج محاصيل الخضر المذكورة وكيفية تعظيم إنتاجية الفدان مع الأخذ فى الأعتبار الأجراءات المتبعة للتقليل من الأثر الضار للتغيرات المناخية .