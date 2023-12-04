منظومة حارس وتوليد النبضة الكهرومغناطسية| مصر تكشف لأول مرة عن سلاح مجابهة الطائرات بدون طيار.. فيديو وصور

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، افتتاح فعاليات المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023، وذلك في مركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، كما تفقد الرئيس السيسي أجنحة المعرض الدولي، مشيدا بالمنتجات المصرية المعروضة التي تضاهي المنتجات العالمية.

أنظمة التشويش على الطائرات بدون طيار

اتجهت الجيوش العالمية مؤخرًا الاعتماد على الطائرات بدون طيار أو ما يُعرف بـ "المُسيرات"، والي ظهرت في العديد من مسارح العمليات المختلفة على مستوى العالم، مما دعى إلى تصنيع مُنظومات لمُجابهة تلك المُسيرات، وكانت مصر من ضمن تلك الدول التي فطنت لهذا التحدي الكبير، وقامت بتصنيع عدد مختلف من المنظومات لمجابهة الطائرات بدون طيار على مستوى اختلافها وإمكانيتها.

معرض إيديكس 2023

وتفقد "صدى البلد" عدة نماذج من تلك المنظومات، والتي تتميز بأنها صناعة وطنية 100%، تضاهي مثيلتها العالمية، والذي حظيت بإشادة كبيرة من قبل الوفود العسكرية العالمية المشاركة في معرض إيديكس 2023.

وتعمل تلك المنظومات على التشويش لتعطيل الاتصال بين الطائرة بدون طيار وجهاز التحكم عن بُعد الخاص بها، كما يمكن لتلك الأجهزة السيطرة على تلك المُسيرات عبر الإعاقة والتشويش عليها عبر الترددات المُختلفة.

منظومة توليد النبضىة الكهرومغناطسية عالية القدرة

منظومة توليد النبضة الكهرومغناطسية علية الجودة هي إحدى انجازات العقول المصرية الخالصة، حيث تستطيع التعامل مع الفئة الكبيرة من الطائرات الرباعية.

وتتميز منظومة توليد النبضة الكهرومغناطسية علية الجودة وهي عبارة بأنها تعمل على مدرعة وتحمل منظومة لمجابهة الطائرات بدون طيار ذات مدى تأثير 100 متر ولديها معامل كسب الهوائي 6.5 ديسبل ومجال الكهربي 265كفولت/م، كما أن مصدر تغذيتها 220 فولت/50هرتز.

منظومة توليد النبضى الكهرومغناطسية عالية القدرة

منظومة توليد النبضى الكهرومغناطسية عالية القدرة

منظومة حارس

المنظومة المتكاملة لمجابهة الطائرات الموجهة حارس - 1"

منظومة حارس - 1 هي منظومة متكاملة من وسائل الكشف ووسائل المجابهة للطائرات بدون طيار الصغيرة والمتناهية الصغر، وصمم حارس - 1 لإكتشاف الطائرات الموجهة بدون طيار رداريًا وإلكترونيًا وتأكيد وتمييز الأهداف بواسطة نظام كهروبصري مدمج، ومن ثم إختيار وسيلة المجابهة المناسبة من بين عديد من وسائل المجابهة المتنوعة، وتتكامل وسائل الكشف ووسائل المجابهة من خلال مركز قيادة يتيح لأنظمتها العمل في تناغم لكشف ومجابهة الطائرات الموجهة بدون طيار.

وتتميز منظومة حارس - 1 بأن أنظمته الفرعية مجهزة على عربة فان، ما يؤهلها للإستخدام في حماية الأهداف الحيوية بكفاءة ومرونة عالية، كما أنها تمتلك ردار ثلاثي الأبعاد والحيز الترددي لمحدد الاتجاخ الاسلكي 200 - 600 ميجاهرتز ، ومدى محدد الاتجاخ الاسلكي حتى 5 كيلومتر، ومدى النظام الكهروبصري حتى 1 كيلومتر، والإعاقة على أنظمة GNSS إعاقة دائرية 360 درجة ومدى الإعاقة على أنظمة على أنظمة GNSS 5 كيلومتر والإعاقة على وصلة البيانات إعاقة دائرية 360 درجة ومدى الإعاقة على وصلة البيانات 4 كيلومتر وبندقية إعاقة موجهة 1.5كيلومتر.

المنظومة المتكاملة لمجابهة الطائرات الموجهة حارس - 1"

المنظومة المتكاملة لمجابهة الطائرات الموجهة حارس - 1"

المنظومة المتكاملة لمجابهة الطائرات الموجهة حارس - 1"

المنظومة المتكاملة لمجابهة الطائرات الموجهة حارس - 2"

منظومة حارس - 2 هي منظومة متكاملة من وسائل الكشف ووسائل المجابهة للطائرات بدون طيار الصغيرة، والمتناهية الصغر، صمم حارس - 2 لاكتشاف الطائرات الموجهة بدون طيار رداريًا وإلكترونيًا وتأكيد وتمييز الأهداف بواسطة نظام كهروبصري مدمج ومن ثم اختيار وسيلة المجابهة المناسبة من بين عدد من وسائل المجابهة السلبية/ الإيجابية، وتتكامل وسائل الكشف ووسائل المجابهة من خلال مركز قيادة يتيح لأنظمتها العمل في تناغم لكشف ومجابهة الطائرات الموجهة بدون طيار.

وتتميز منظومة حارس / 2 بكافة أنظمته الفرعية على عربة مدرعة طراز فهد ، ما يؤهله للاستخدام في حماية القوات في ميادين القتال بكفاءة ومرونة عالية، كما أنها تمتلك منظومة ردار ثنائي الأبعاد والحيز الترددي لمحدد الإتجاه الاسلكي 300 - 600ميجا هرتز ومدى محدد الإتجاه الاسلكي حتى 5 كيلومتر ومدى النظام الكهروبصري حتى 1 كيلومترـ والإعاقة على أنظمة GNSS إعاقة دائرية 360 درجة ومدى الإعاقة على أنظمة GNSS 5 كيلومتر والإعاقة على وصلة البيانات إعاقة دائرية 360 درجة ومدى الإعاقة على وصلة البيانات 4 كيلة متر =، وبندقية إعاقة موجهة بمدى 1.5 كيلومتر.

المنظومة المتكاملة لمجابهة الطائرات الموجهة حارس - 2"

المنظومة المتكاملة لمجابهة الطائرات الموجهة حارس - 2"

المنظومة المتكاملة لمجابهة الطائرات الموجهة حارس - 2"

المنظومة المتكاملة لمجابهة الطائرات الموجهة حارس - 3"

منظومة حارس - 3 هي لاكتشاف الطائرات الموجهة بدون طيار رداريًا وإلكترونيًا وتأكيد وتمييز الأهداف بواسطة نظام كهروبصري مُدمج، ومن ثم إختيار وسيىلة المجابهة المناسبة من بين عدد من وسائل المجابهة السلبية / الإيجابية، كما أنها مجهزة بكافة أنظمتها الفرعية على مدرعة طراز ST - 500 ، ما يؤهلها للإستخدام في حماية القوات في ميادين القتل بكفاءة ومرونة عالية.

وتتميز منظومة حارس - 3 ردار ثنائي الأبعاد، والحيز الترددي لمحدد الإتجاه الاسلكي 200 - 6000 ميجاهرتز ومدى النظام الكهروبصري حتى 1 كيلومتر، ويبلغ مدى الإعاقة على وصل البيانات 4 كيلومتر، كما أنها تمتلك بندقية إعاقة موجهة بمدى 1.5 كيلومتر.

المنظومة المتكاملة لمجابهة الطائرات الموجهة حارس - 3"

المنظومة المتكاملة لمجابهة الطائرات الموجهة حارس - 3"

المنظومة المتكاملة لمجابهة الطائرات الموجهة حارس - 4"

منظومة حارس - 4 هي منظومة متكاملة من وسائل الكشف ووسائل المجابهة للطائرات بدون طيار الصغيرة ومتناعية الصغر، وصممت حارس - 4 لإكتشاف الطائرات الموجهة بدون طيار رداريًا وإلكترونيًا وتأكيد وتمييز الأهداف بواسطة نظام كهروبصري مدمج، ومن ثم اختيار وسيلة المجابهة المناسبة من بين عدد من وسائل المجابهة السلبية / الإيجابية ، تتكامل وسائل الكشف ووسائل المجابهة من خلال مركز قيادة يتيح لأنظمتها العمل في تناغم لكشف ومجابهة الطائرات الموجهة بدون طيار.

وتتميز منظومة حارس - 4 بإمتلاكها ردار ثنائي الأبعاد، والحيز الترددي لمحدد الإتجاه الاسلكي 200 - 6000 ميجاهرتز ومدى النظام الكهروبصري حتى 1 كيلومتر، وتمتلك إعاقة على أنظمة GNSS "إعاقة موجهة"، ويبلغ مدى الإعاقة على أنظمة GNSS، 5 كيلو متر ، كم أنها تمتلك تمتلك الإعاقة على وصلى البيانات "إعاقة موجهة"، ومدى الإعاقة على وصلة البيانات 4 كيلومتر، كما أنها تمتلك الربط مع المستوى الأعلى.

المنظومة المتكاملة لمجابهة الطائرات الموجهة حارس - 4"

المنظومة المتكاملة لمجابهة الطائرات الموجهة حارس - 4"

المنظومة المتكاملة لمجابهة الطائرات الموجهة حارس - 4"

معرض إيديكس 2023

وتستضيف مصر فعاليات المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023، ويقام المعرض خلال الفترة من 4 - 7 / 12 / 2023 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة لاستعراض أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة العسكرية فى البر والبحر والجو بمشاركة أكثر من 400 شركة عارضة من 46 دولة.

ويشارك فى فعاليات المعرض كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة فى مجال الصناعات الدفاعية بأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية، كما تملا دعوة وفود عسكرية رفيعة المستوى من أكثر من 100 دولة لزيارة المعرض، المتوقع أن يجذب ما يزيد عن 35 ألف زائر من قطاع الصناعات الدفاعية والمهتمين بمجال التسليح والصناعات الدفاعية والعاملين فى هذا المجال.

ويضم المعرض 22 جناحاً دولياً من "الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليونان والسعودية والإمارات العربية المتحدة والبرازيل ورومانيا وجمهورية التشيك وصربيا وسلوفاكيا وبلغاريا وأوكرانيا وكازاخستان وباكستان وأرمينيا والبوسنة والهرسك" بالإضافة إلى مصر.

ويتم تنظيم المعرض من قبل شركة AWE الشركة الدولية الرائدة فى تنظيم الأحداث الدولية الكبرى بالتعاون مع وزارة الدفاع ووزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع، كما يُعد معرض إيديكس 2023 هو الحدث الدفاعى والأمنى الوحيد فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والأكبر فى أفريقيا مما يوفر فرصة فريدة للزوار لمشاهدة أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة الدفاعية والمنتجات العسكرية.