إرسال 180 شاحنة مساعدات إنسانية دولية إلى معبر رفح للدخول إلى غزة

تم إرسال حوالي 180 شاحنة مساعدات إنسانية دولية إلى معبر رفح للدخول إلى غزة، الاثنين، وفقًا لمسؤولين إسرائيليين.

وقال متحدث باسم منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في الأراضي (COGAT) في بيان إن الشاحنات التي تحمل الغذاء والمياه والمعدات الطبية وإمدادات أخرى تم إرسالها 'بناء على طلب الإدارة الأمريكية وبالتنسيق مع مصر'.

واضاف البيان: 'تم فحص جميع المعدات عند معبر نيتسانا قبل السماح لها بالدخول إلى قطاع غزة'، في إشارة إلى الموقع الذي تتحقق فيه إسرائيل من نقل البضائع قبل أن تتمكن من دخول غزة.

ويماثل حجم المساعدات المبالغ التي كانت تتلقاها غزة خلال الهدنة التي انتهت الآن والتي استمرت سبعة أيام.

وقال مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق أيضًا إنه تم إرسال ناقلتي وقود ديزل من مصر إلى وكالات الإغاثة الإنسانية العاملة في غزة.

وأضافت أن 'إدخال الوقود المخصص لتشغيل البنية التحتية الحيوية في قطاع غزة تم بالتنسيق والإشراف من قبل إسرائيل'.

وتواصلت CNN مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني للاستفسار عن استلام شاحنات المساعدات في غزة.