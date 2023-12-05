تطهير اللجان الانتخابية استعدادا للانتخابات الرئاسية بدمياط





قامت إدارة ناقلات الأمراض بمديرية الصحة بدمياط، برئاسة المهندسة ايمان الزينى بالبدء في تطهير مقار اللجان الانتخابية بالمدارس فى جميع انحاء المحافظة وذلك استعدادا لاستقبال السادة الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها بايام ١٠ و ١١ و ١٢ من شهر ديسمبر الجاري.



و يأتي ذلك ضمن استعدادات مديرية الصحة لتأمين الانتخابات الرئاسية و حرصا على صحة و سلامة المواطنين.



بناءً علي تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة و السكان و توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط و تعليمات السيد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط و تحت اشراف الدكتورة هدى كراوية.

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