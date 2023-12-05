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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عن طريق الخطأ.. مقـ.تل 85 شخصا بغارة للجيش النيجيري في ولاية كادونا

صدى البلد

أعلن جهاز الإسعاف النيجيري في بيان ، اليوم الثلاثاء ، مصرع 85 مدنيا على الأقل عن طريق الخطأ غارة نفّذتها مسيّرة تابعة للجيش النيجيري الأحد في قرية في ولاية كادونا في شمال غربي البلاد.

وأوضح الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ على صفحتها في فيسبوك "تلقى مكتب المنطقة الشمالية الغربية تفاصيل من السلطات المحلية تفيد بأن 85 جثة دفنت حتى الآن وما زال البحث مستمرا". 

وكان الجيش أعلن الاثنين أن غارة نفذتها إحدى مسيّراته أصابت عن طريق الخطأ قرويين كانوا يشاركون في مهرجان إسلامي لكنه لم يقدم أي حصيلة.

ووقع الهجوم مساء الأحد في قرية تودون بيري بمنطقة مجلس إيجابي بولاية كادونا. 

ولم يذكر المسؤولون عدد الضحايا، لكن مكتب منظمة العفو الدولية في نيجيريا قال إن 120 شخصًا قتلوا في الهجوم، نقلاً عن تقارير عن عماله ومتطوعينه في المنطقة.

وقال عيسى سانوسي، مدير المجموعة في نيجيريا، لوكالة أسوشيتد برس: “كان العديد منهم من الأطفال، ويتم اكتشاف المزيد من الجثث”.

الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ الوكالة الوطنية المنطقة الشمالية جهاز الإسعاف إدارة الطوارئ السلطات المحلية

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