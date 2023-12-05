عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

قلبت السوشيال ميديا.. القصة الكاملة لسيدة فستان الزفاف مع iPhone 12

القصة كاملة لسيدة
القصة كاملة لسيدة فستان الزفاف مع iPhone 12 ال

تيسا كوتس، ممثلة كوميدية بريطانية، واجهت ظاهرة فوتوغرافية غريبة أثناء تجربة فستان زفاف، حازت على انتباه وسائل الإعلام الدولية، حيث التقطت صورة واحدة بواسطة iPhone 12 الخاص بها، لتكتشف وجود ثلاث نسخ مختلفة من نفسها في الصورة.

حدثت هذه الواقعة غير العادية أمام مرآتين، حيث أظهر كل انعكاس لها وضعًا مميزًا، على الرغم من عدم استخدام أي وضع خاص للكاميرا مثل "Live Mood" أو التصوير المستمر.

 

كشف الغموض: كيف التقطت لقطة واحدة عدة وضعيات

بسبب دهشة ارتلاكهغ من هذا الحدث، زارت كوتس متجر أبل للحصول على تفسير، وكشف تقني يُدعى روجر عن اللغز، مرتبطًا ذلك بآلية التصوير الفوتوغرافي الفريدة في iPhone.

وأوضح أنه عندما يلتقط iPhone صورة بلمسة واحدة، يأخذ بسرعة سلسلة من الصور لتقييم المشهد، في حالة كوتس، تسببت حركاتها الطفيفة خلال هذه العملية السريعة في دمج صور متعددة في صورة واحدة، خلقت انطباعا بوجود ثلاثة أشخاص مختلفين، وهذه الظاهرة لم تكن ميزة مقصودة وإنما عطل نادر، ووصفها روجر بأنها حدث "واحد من بين مليون".

وأشار روجر إلى أن هذه الظاهرة الغريبة مرتبطة بآلية تعرف باسم "الستارة المتدحرجة" المستخدمة في كاميرات الهواتف الذكية، بما في ذلك iPhones. 

على عكس الكاميرات التقليدية التي تلتقط المشهد بأكمله بشكل متزامن، تقوم الستارة المتدحرجة بفحص المشهد تسلسليًا، إما أفقيًا أو عموديًا.

يمكن أن تؤدي هذه الطريقة إلى تشوهات أو ظواهر غير عادية إذا تحرك الفرد أثناء عملية التقاط الصورة. 

في حالة كوتس، تزامنت حركاتها أثناء تجربة الفستان مع عملية المسح في iPhone، ما أسفر عن التقاط وضعيات مختلفة في أوقات مختلفة ودمجها في صورة واحدة.

تقدم قصة تيسا كوتس وهاتفها iPhone لمحة مثيرة حول تعقيدات التصوير بالهواتف الذكية الحديثة، موضحة كيف يمكن لتقنيات الكاميرا المتقدمة أن تؤدي إلى نتائج غير متوقعة ومثيرة.

iPhone iPhone 12 فستان زفاف تيسا كوتس الستارة المتدحرجة كاميرات كاميرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فتوح يبلغ مسئولي الزمالك بمعاناته من أزمة مالية ولا يمانع التجديد

الكيلو بـ27 جنيها| أزمة السكر انتهت والوزارة تعلن توفيره بتلك الأماكن

وفاة ناهد فريد شوقى.. 30 صورة تجمعها بوالدها الملك وابنتها ناهد السباعى

ذعر تام.. إصابات بين المستوطنين بسبب صواريخ المقاومة الفلسطينية على عسقلان| فيديو

أحمد عبد القادر خارج الأهلي.. معتز إينو يكشف السبب على الهواء

متجوزتش عشان خاطرها| ناهد السباعي رفضت الارتباط واختارت والدتها.. كيف توفت ناهد فريد شوقي؟

وفاة ناهد فريد شوقى وصلاة الجنازة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

صدمة الوسط الفنى.. مسيرة ناهد فريد شوقى الفنية ومعاناتها بعد وفاة ابنها

ترشيحاتنا

فصائل فلسطينية: استهدفنا 6 جنود إسرائيليين شرق مدينة خان يونس

الجيش اللبناني: استشهاد جندي وإصابة 3آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مركزا عسكريا

أعنف أيام الحرب.. بيان عاجل من جيش الاحتلال بشأن معارك خان يونس

من المسافة صفر.. كتائب القسام تعلن الإجهاز على 10 جنود إسرئيليين اليوم

ارتفاع ملحوظ في الأسعار.. ثاني أكبر منتج للقهوة بالعالم يعلن نبأ صادما

الكونجرس الأمريكي يكشف مفاجأة بشأن موعد عزل بايدن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود اللامع.. فاطمة البنوي تتألق في مهرجان البحر الاحمر بهذه الإطلالة

خايف على الأهلي| كأس العالم للأندية مش هزار.. إعلامي شهير يثير القلق

7 أشخاص ممنوعين من لقاح الإنفلونزا الموسمية.. اعرفهم

بادر بالحجز واستلم فورًا| طرح شقق جديدة من سكن لكل المصريين (تفاصيل)

فيديو

خناقة جديدة.. شيرين تكشف سبب خلافها مع حسام حبيب.. فيديو جراف

إسرائيل تعترف بخسائرها وحماس تهاجم أمريكا.. تطورات جديدة | فيديو

أمطار وشبورة .. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس.. فيديو

صدمة تنتظر الدولار ومفاجأة في أسعار الذهب.. ماذا يحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ