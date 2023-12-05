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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فرصة.. بيجو 508 موديل 2023 بخصم 70%

صدى البلد

تقدم العلامة التجارية بيجو باقة من أقوى سيارات السيدان والكروس أوفر بالسوق المصري، وشهدت سيارة بيجو 508 تخفيضاً يصل الى 70% على قيمة الوديعة البنكية الخاصة بها ضمن مبادرة سيارات المغتربين التي أعلنت عنها الحكومة المصرية.

 بيجو 508 موديل 2023

ووافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى، بعد نهاية العمل به؛ وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.

 

وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.

 

وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

 

وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.

 بيجو 508 موديل 2023

قيمة الوديعة الدولارية لسيارة بيجو 508 موديل 2023

بلغت قيمة الوديعة الدولارية لسيارة بيجو 508 موديل 2023 نحو 7,392 دولارا وذلك بعد تخفيضها 70%

 

 

بيجو 508 موديل 2023 بيجو بيجو 508 الوديعة الدولارية الكروس اوفر السيدان

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