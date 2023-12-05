عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كتائب القسام تقصف حشودات لقوات الاحتلال برشقة صاروخية

أرشيفي
أرشيفي

أعلنت كتائب القسام قصفها لحشودات قوات الاحتلال قرب مستوطنة "ماغين" برشقة صاروخية.

وفي عملية مشتركة؛ تمكن مجاهدو سرايا القدس وكتائب القسام من استهداف آلية عسكرية صهيونية بقذيفتي (RPG) وقذيفة "الياسين 105" في محور التقدم شرق خان يونس.

وكانت سرايا القدس أعلنت في وقت سابق  أنها استهدفت بقذائف "التاندوم" دبابتين صهيونيتين في شارع مشتهى بحي الشجاعية.

وذكرت سرايا القدس، في بيان لها، أنها أيضا استهدفت آلية عسكرية صهيونية بقذيفة (RPG) قرب مخبز العودة في محور التقدم شرق خان يونس.

وأكدت سرايا القدس خوض مجاهديها اشتباكات ضارية من مسافة صفر مع جنود العدو الصهيوني محيط مسجد أبو دلال في محاور التقدم شرق مدينة خان يونس.

فيما أعلنت المقاومة الفلسطينية منذ ساعات الصباح الأولى استهداف عدد كبير من الآليات الإسرائيلية المتوغلة في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأشارت كتائب القسام إلى استهداف مجاهديها 8 آليات صهيونية بقذائف “الياسين 105” شرق مدينة خان يونس، بحانب استهداف دبابة متوغلة شرق خان يونس أيضا بقذيفة ياسين 105.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فتوح يبلغ مسئولي الزمالك بمعاناته من أزمة مالية ولا يمانع التجديد

وفاة ناهد فريد شوقى وصلاة الجنازة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

وفاة ناهد فريد شوقى.. 30 صورة تجمعها بوالدها الملك وابنتها ناهد السباعى

خطة الحكومة لمحاصرة وإسقاط الدولار.. مدبولي ومعيط وعبد الله في مهمة وطنية

صدمة الوسط الفنى.. مسيرة ناهد فريد شوقى الفنية ومعاناتها بعد وفاة ابنها

أحمد عبد القادر خارج الأهلي.. معتز إينو يكشف السبب على الهواء

300 جنيه|الذهب ينزلق من أعلى سعر في تاريخه.. ومفاجأة بعيار 21 الآن

أخطر الظواهر الجوية.. الأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين بشأن الطقس

ترشيحاتنا

الكيلو بـ27 جنيها| أزمة السكر انتهت والوزارة تعلن توفيره بتلك الأماكن

ساوإيست DX7 Nova العائلية 2024 تباع بـ 979 ألف جنيه

بصورة هدى المفتى وأبيوسف.. صدمة لعشاق ويجز| اعرف التفاصيل

حث المزارعين على زيادة مساحة محصول القمح.. أبرز أخبار الزراعة ×المحافظات

أحداث غزة تهيمن على القمة الخليجية اليوم.. والبيان الختامي يحمل إدانة للاحتلال

القباج تزور الأقصر وتستكمل مسيرة دعم صغار الصيادين ضمن مبادرة "بر أمان"


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إيديكس 2023| الهيئة العربية للتصنيع تكشف عن منتجات مصرية رادعة لأول مرة

احترس من فضلك| أمطار تصل إلى حد السيول.. الأرصاد تحذر سكان هذه المحافظات

وفاة ناهد فريد شوقى.. 30 صورة تجمعها بوالدها الملك وابنتها ناهد السباعى

صدمة الوسط الفنى.. مسيرة ناهد فريد شوقى الفنية ومعاناتها بعد وفاة ابنها

فيديو

جنود الاحتلال يغتالون الأطفال وألعابهم.. فيديو مثير للغضب لإسرائيليين يستفزون أهل غزة

وفاة ناهد فريد شوقى.. ماذا قالت عن علاقتها بوالدها ووالدتها هدى سلطان وابنها

ببراد منزلي.. طفلة فلسطينية تبيع الشاي أمام مستشفى ناصر بغزة.. فيديو

جند السماء.. انتشار بكتيريا الشيغيلا بين جنود الاحتلال في قطاع غزة /فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ