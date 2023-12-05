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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم يعلن إجراءات مواجهة ظاهرة الغياب في المدارس| ويؤكد: لا تراخي

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات العاجلة لمواجهة ظاهرة الغياب في المدارس .

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، لجأنا لفكرة تطبيق يوم رياضي ويوم ثقافي في الاسبوع لمحاولة جذب الطلاب للمدارس من جديد ، مع الحرص على مواصلة تنفيذ فترات المشاهدة للقنوات التعليمية "مدرستنا"، والتى تضم أكثر المعلمين تميزًا ، وتنفيذ مجموعات الدعم المدرسي التي تضم المعلمين الأكفاء المتميزين للتدريس بها.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة قررت عودة نظام اعمال السنة من جديد ليهتم الطلاب بالحضور خوفا من خسارة الدرجات.

ولفت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن الوزارة ايضا ألزمت الطلاب بعمل مشروعات بحثية جماعية لإعادة ربطهم بالمدرسة من جديد. 

وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نسبة الغياب مرتفعة في الاعدادية والثانوية العامة فقط  ، قائلاً : لذا كلفنا المدارس بتسجيل الغياب الالكتروني وتطبيق لائحة الانضباط .

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال اجتماعه اليوم مع مديري مديريات التربية والتعليم ، على تنفيذ الآليات التي تحافظ على انضباط سير العملية التعليمية، ومن بينها تفعيل الغياب الإلكتروني، وحصر الغياب يوميًا بالمراحل التعليمية المختلفة. 

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : لا تراخي في غياب الطلاب في المدارس، ولابد من العمل على جذب الطلاب للمدرسة. 

وكانت قد أعلنت المدارس الثانوية، فصل أعداد كبيرة من الطلاب لتجاوزهم النسبة المقررة للغياب والتي حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في قراراتها الوزارية المنظمة لهذا الشأن .

وأوضحت المدارس الثانوية، أنها تهيب بالطلاب الالتزام بالحضور في المدارس وعدم تجاوز نسبة الغياب المسموح بها طوال العام الدراسي.

الأوراق المطلوبة لإعادة القيد

وأعلنت المدارس الثانوية الأوراق المطلوبة إعادة قيد الطلاب المفصولين بسبب تجاوز نسبة الغياب :

 

· اصل إيصال المصروفات كاملة بمكتب البريد 530 جنيها + 3 صور منه
· اصل إيصال  إعادة القيد بمكتب البريد (يتوقف المبلغ على حسب حالة الطالب) + 3 صور منه
· اصل إيصال تأمين التابلت بمكتب البريد (105 جنيهات) + 3 صور منه
· يتقدم ولي أمر الطالب بطلب إعادة القيد في خلال 15 يوما من تاريخ الفصل بالمدرسة

عقوبات الغياب المقررة في لائحة الانضباط المدرسي

في حالة غياب الطالب عن بعض الحصص بدون عذر مقبول ، يتم اللجوء اولا للمعالجة الاولى المتمثلة في توجيه وارشاد الطالب من الاخصائي الاجتماعي ، وتوثيق الغياب في سجل الانضباط المدرسي ، ودراسة اسباب غياب الطالب من بل الاخصائي الاجتماعي ، وبعد تكرار المخالفة مرتين يتم اخذ تعهد كتابي على الطالب بعدم التكرار.

وفي حالة استمرار الغياب ، يتم اللجواء للمعالجة الثانية المتمثلة في احتساب اليوم الذي تمت فيه المهالفة غيابا ويتم اخطار ولي الامر بذلك واخذ تعهد كتابي عليه بعدم التكرار ، واذا استمر الغياب يتم اللجواء للمعالجة الثالثة والاخيرة المتمثلة في عرض الطالب على لجنة الحماية المدرسية لاتخاذ اجراءات نقله إلى فصل آخر ، وانذار الطالب بالفصل لمدة لا تجاوز 5 أيام مع اخطار ولي الأمر ، ثم فصل الطالب لمدة لا تجاوز 5 أيام مع اخطار ولي الأمر.

أما في حالة غياب الطالب غياب كامل بدون غذر مقبول اكثر من مرتين في الشهر : يتم اللجوء اولا للمعالجة الأولى المتمثلة في رصد المختص بالمدرسة لحالات مخالفات الغياب، والتنبيه على الطالب بعدم التكرار ، واستدعاء ولي الامر والتنبيه عليه بمتابعة الطالب واخذ تعهد كتابي عليه بعد تكرار ذلك.

وفي حالة استمرار الغياب يتم اللجوء للمعالجة الثانية المتمثلة في تحويل الطالب الى الاخصائي الاجتماعي لدراسة حالته وإحالته الى الاخصائي النفسي اذا استدعى الأمر ذلك ، ثم يتم ارسال انذار اول لولي الامر ، وفي حالة التكرار يعرض الطالب على لجنة الحماية المدرسية لإتخاذ قرار بنقل الطالب الى فصل آخر مع إخطار ولي الأمر ، اما المعالجة الثالثة والاخيرة التي يتم اللجوء إليها في حالة استمرار المخالفة تتمثل في توجيه انذار ثاني يرسل الى ولي الامر بأنه في حال التكرار سينقل الطالب الى مدرسة اخرى ، وفي حالة تكرار الغياب يعرض الطالب على اللجنة المختصة بالادارة التعليمية لاتخاذ قرار بنقل الطالب الى درسة اخرى مع اخطار ولي الامر. 

وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم الغياب المدارس

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